Louis Verstraete revient sur son transfert à l'Antwerp: "Pourtant retenu l'été dernier, j'ai dû partir cet hiver"

Le milieu de terrain a été acheté cet hiver par l'Antwerp avant d'être prêté à Ostende dans la foulée.

Verstraete s'est vite rendu compte qu'il serait difficile de s'imposer directement à l'Antwerp et d'avoir du temps de jeu. "C'était mon souhait d'être prêté. Waasland-Beveren et Ostende étaient les deux options. Le KVO a finalement raflé la mise. J'ai besoin de temps de jeu avant de rejoindre le Great Old ", explique-t-il dans des propos relayés par Het Gazet van Antwerpen.

Après un bon début de saison à La Gantoise, le joueur âgé de 20 ans a ensuite complètement disparu des radars. L'Antwerp le voulait déjà l'été dernier, mais l'accord est tombé à l'eau (en grande partie parce que Haroun n'avait pas pu se rendre chez les Buffalos). "Parce que Gand voulait me vendre cette fois. Triste? Eh bien, c'est le football, non? Durant l'été, je n'ai pas été autorisé à partir, quelques mois plus tard, j'ai dû partir", a conclu Verstraete.