Le coach de Lukebakio et Boyata démissionne, de manière surprenante

Jürgen Klinsmann, ancien coach du Bayern et ex sélectionneur de l'Allemagne et des Etats-Unis, a remis sa démission à l'Hertha Berlin ce mardi matin.

L'allemand de 55 ans avait repris le club de la capitale en novembre. Et la direction berlinoise paraissait satisfaite de son travail, annonce-t-elle dans un communiqué. Le club avoue en effet être surpris de la décision de son T1. En attendant, c'est Alexander Nouri qui reprendra la tête du club. Klinsmann aura passé dix matchs à diriger les Belges Lukebakio et Boyata et leurs équipiers. Son bilan : 12 sur 27 en championnat et une élimination de la Coupe contre Shalke 04. Jürgen Klinsmann ist ab sofort nicht mehr Cheftrainer von Hertha BSC. Der bisherige Übungsleiter ist mit sofortiger Wirkung von seinem Traineramt zurückgetreten. https://t.co/JuglrTz81u #hahohe pic.twitter.com/LFBRqJ5dm9 — Hertha BSC (@HerthaBSC) February 11, 2020