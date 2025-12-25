Trois points d'avance sur le Standard, suffisant pour une grande première ? "Nous le méritons"

Malines a encore un dernier match à négocier contre Dender pour bien finir l'année. Fred Vanderbiest veut plus que jamais l'emporter, pour accrocher le bon wagon en vue du top 6.

Malines est actuellement cinquième avec 30 points. Le KV a encore trois points d'avance sur le Standard mais a perdu du terrain après sa défaite à Saint-Trond le week-end dernier. Fred Vanderbiest veut se baser sur l'expérience des saisons précédentes et des échecs dans la lutte pour le top 6 pour avancer sans trop se mettre la pression.

"Beaucoup d'attention pourrait mener à des déclarations ou attentes spécifiques. Lorsque Malines a été trop médiatisé au fil des années ou a ressenti qu'il pouvait franchir le pas, cela n'a généralement rien donné", explique-t-il à VTM.

Ne pas flancher en 2026

En ce jour de Noël, les joueurs étaient attendus dès 8h30 au club pour un petit-déjeuner en commun. L'exemple d'un groupe qui reste les pieds sur terre. "Je n'ai pas organisé de soirée exceptionnelle. J'étais déjà au lit à 22h45".

"Je préfère que nous restions un peu sous les radars", poursuit-il. L'enjeu est pourtant bien là : à partir de la saison 2026-2027, les Playoffs sont censés disparaître. Malines ne les a jamais disputés. Lors de la saison 2019-2020, le KV a terminé sixième, mais la compétition a été arrêtée en raison du COVID.

Même si Vanderbiest espère avancer masqué jusqu'au bout, il ne cache pas l'ambition de tout un club : "Nous méritons d'enfin en être". Difficile toutefois de rester dans l'ombre lorsque l'on figure dans le top 6 depuis la deuxième journée. Cette saison sera-t-elle la bonne ?