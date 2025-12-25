Une amende à 1,5 million pour un joueur fantôme, les résumés DAZN pour scouter : le RWDM dans de sales draps

Il y a un an, le RWDM semblait en route pour retrouver la première division. Le club est aujourd'hui en plein marasme, tant sur le terrain qu'en dehors.

Onzième de D1B, le RWDM se cherche un nouvel entraîneur depuis le départ de Frederic Frans. La situation financière n'est pas plus reluisante. L'interdiction de transfert temporaire décidée par l'Union Belge était déjà un fameux signal d'alerte.

Selon diverses sources anglaises, John Textor rencontrerait des problèmes financiers, ce qui pourrait avoir un impact sur ce qu'il adviendra du RWDM, que ce soit à court ou moyen terme.

De verhalen bij RWDM worden met de dag vreemder.



Zo moet de financieel noodlijdende club 1,5 miljoen euro overmaken aan Nordsjælland. Dat was een wedstrijdbonus die werd opgenomen in de transferdeal voor Ernest Nuamah, de duurste speler in de geschiedenis van het Belgisch… https://t.co/t7LQY0HbZ4 — Koen Frans (@koenfrans) 23 décembre 2025

Sur la corde raide

Les abonnements à des programmes comme Wyscout ont entre-temps été résiliés, ce qui fait que les adversaires sont désormais analysés sur base des résumés Youtube diffusés sur DAZN. C'est ce que rapporte Het Nieuwsblad.

Une situation rocambolesque qui se constate également par les retombées du transfert d'Ernest Nuamah. Le Ghanéen avait été acheté à Nordsjaelland pour 25 millions d'euros par le RWDM et immédiatement prêté à Lyon, une astuce utilisée par Textor pour éviter une interdiction de transfert en France.





Le contrat comportait un minimum de minutes jouées avec Lyon. Un total qui n'a pas été atteint. Nordsjaelland a donc envoyé une facture supplémentaire estimée à 1,5 million. En grandes difficultés, le RWDM va donc devoir payer pour un joueur qui n'a jamais mis les pieds au Stade Machtens.