De Rik De Mil à Hansi Flick ? Le Barça prospecte en Pro League

La Coupe d'Afrique des Nations est une belle vitrine pour les joueurs engagés. Certains éléments de Pro League pourraient bien s'y mettre en avant.

La Coupe d'Afrique des Nations bat son plein et cela se fait ressentir dans les clubs du championnat belge. De nombreuses équipes ont dû libérer des joueurs, obligeant plus d'un entraîneur à revoir son onze de base.

Les noms d'Adem Zorgane, Matthieu Epolo ou Raphael Onyedika sont évidemment les plus souvent mentionnés, mais d'autres joueurs de Pro League ont un coup à jouer. Parmi eux, Samuel Kotto (La Gantoise), qui aurait impressionné...le FC Barcelone, rien que ça.

Comment marquer les esprits d'un scout venu superviser un autre joueur

Le média espagnol SPORT rapporte que les Catalans ont envoyé un scout au match entre le Cameroun et le Gabon, qui s'est soldé par une victoire 1-0 des Camerounais. L'objectif principal était de surveiller Etta Eyong (Levante), qui était déjà une option pour le Barça cet été.

Sauf que Kotto s'est également illustré, avec un match plein en défense centrale. On peut ainsi lire que les recruteurs blaugranas ont été impressionnés par la puissance physique et le calme du joueur balle au pied.



Un intérêt assez inattendu : avant le match d'ouverture du Cameroun, Samuel Kotto n'avait jamais disputé la moindre minute en sélection. Arrivé à La Gantoise en provenance de Suède il y a un an, il n'a débuté que six matchs de championnat depuis le début de saison.