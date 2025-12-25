De Preud'Homme à Kawahsima : Matthieu Epolo classe à l'aveugle les anciens gardiens du Standard

Capitaine du Standard à 20 ans, Matthieu Epolo marche dans les pas de glorieux prédécesseurs à Sclessin. Avec plusieurs exemples à suivre...ou ne pas suivre.

L'exercice est assez tendance et piégeux, que ce soit pour les joueurs ou pour les supporters : les classements à l'aveugle. Matthieu Epolo a ainsi été invité par DAZN à classer un à un huit de ses prédécesseurs dans les buts du Standard...sans savoir les noms qui suivraient.

C'est le nom de Guillermo Ochoa qui est sorti en premier. "Il était très bon, et il l'est d'ailleurs toujours. Mais à quel point l'a-t-il été ici ? On va le mettre quatrième". Vient ensuite Sinan Bolat : "Il est dans la légende avec son but, le titre, tu as envie de le mettre haut. Mais est-ce qu'il a été fort au Standard ? C'est la question pour ce classement. Moi, je l'ai surtout connu à Westerlo. Je vais le mettre sixième...non, cinquième".

Preud'Homme, un nom qui marque toujours autant

Le regard de la nouvelle génération, également intéressant au moment d'évoquer Michel Preud'Homme : "Il était très fort, non ? Surtout qu'il fait partie des équipes de légende sur FIFA. Donc, il était vraiment fort. Je vais le mettre premier". Malgré son plongeon dans la Meuse, Aragon Espinoza semble avoir moins marqué les esprits : "Je ne le connais pas. Mettons-le septième".

Jean-François Gillet, son actuel entraîneur des gardiens, trouve plus de grâce à ses yeux : "Troisième. Il était petit mais il avait une très bonne détente, il allait sur tout". Elji Kawashima ? "Je ne le connais pas bien, je le classe huitième".

Deux noms épineux pour conclure, à commencer par Victor Valdès : "Si on regarde le niveau, ça reste un très grand gardien. Mais il a peu joué au Standard. Je n'ai plus le choix qu'entre la deuxième et la sixième place...je vais quand même le mettre deuxième pour l'ensemble de sa carrière". Dernier joueur à classer, Olivier Renard est donc sixième par défaut : Désolé, Olivier. Maintenant, il est à Anderlecht, j'aurais dû le mettre huitième", se marre-t-il.



