Un talent belge de Pro League intéresse les Rangers

Les Glasgow Rangers souhaitent renforcer le poste d'arrière gauche lors de ce mercato hivernal. Ils suivraient avec intérêt Tuur Rommens.

Le seul back gauche de métier à disposition des Glasgow Rangers pour le reste de la saison est Jayden Meghoma, prêté par Brentford. Le club écossais souhaite donc renforcer ce poste dès ce mercato hivernal, après les départs de Ridvan Yilmaz et Jefte l'été dernier.

Et selon Sky Sports, les Rangers auraient jeté leur dévolu sur un jeune belge : Tuur Rommens (22 ans). Le latéral gauche de Westerlo serait l'une des priorités du club écossais, qui doit absolument transférer cet hiver et n'occupe que la 4e place au classement.

Rommens pourra demander conseil à Charai

Formé à Genk, Rommens est un titulaire régulier à Westerlo, ayant disputé 78 matchs pour les Campinois pour 9 passes décisives. Cette saison, il a disputé 14 matchs en Pro League.

Tuur Rommens était également international U21 avec la Belgique (9 caps), et a notamment affronté l'Ecosse U21 l'année passée durant les qualifications pour l'Euro.



Si l'intérêt des Rangers se concrétise, Rommens pourra notamment demander conseil à son entraîneur, Issame Charai : ce dernier était l'adjoint de Barry Ferguson puis de Philippe Clément à Glasgow la saison passée.