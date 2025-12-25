Il faut rectifier le tir : l'anomalie statistique qui pourrait priver le Standard du top 6

Le Standard veut conclure 2025 en beauté contre Saint-Trond. Une victoire à domicile redorerait un peu le bilan à domicile.

En janvier dernier, le Standard avait commencé l'année par deux victoires à domicile (deux succès 1-0 contre Courtrai et Dender). Depuis, les Rouches n'ont gagné que trois fois en bords de Meuse, trois victoires (contre Genk, l'Antwerp et Charleroi) intervenues cette saison et qui apparaissent comme insuffisantes.

C'est que malgré la ferveur de ses supporters, le Standard n'a pris que 12 points sur 27 à Sclessin, le douzième bilan en la matière du championnat. Le contraste est marqué : l'équipe a gagné ses trois derniers matchs à l'extérieur mais a échoué à trouver le chemin des filets lors des deux derniers matchs en bords de Meuse.

"Le Cercle, Dender, Zulte-Waregem et OHL étaient autant de matchs clés à domicile. Le Standard n’a pris que deux points sur douze dans ces rencontres. En se montrant moins irréguliers dans des matchs "faciles", les Liégeois seraient plus haut au classement", estime Philippe Albert sur la RTBF.

Confirmer les victoires contre les grands, un mal récurrent

Même si le bilan à domicile apparait de manière générale comme une anomalie, les Rouches éprouvent depuis un certain temps des difficultés contre les blocs bas à Sclessin. Et si le calendrier copieux à venir n'était pas une mauvaise chose ? "C’est vrai que face aux équipes joueuses, et je m’attends à ce qu’il en aille de même avec Saint-Trond, le Standard peut profiter des espaces qui s’offrent à lui. Il endosse moins de pression aussi que dans des matchs plus "faciles" où tout le monde s’attend à ce qu’il gagne".



Vincent Euvrard doit toutefois composer avec de nombreuses absences : Marlon Fossey, Josué Homawoo, David Bates, Hakim Sahabo, Mohamed El Hankouri sont blessés ou en manque de rythme, Matthieu Epolo et Rafiki Saïd partis à la CAN. Pas de quoi aider le groupe à redresser la barre à domicile : "Le Standard manque de personnalités susceptibles de tirer l’équipe vers le haut dans les mauvais jours", conclut Philippe Albert.