Officiel : autrefois cité au Standard, un ancien de la RAAL se recase en D2 Amateurs après six mois sans club

Photo: © photonews
Mike Vanhamel était sans club depuis l'été dernier. Mais en ce jour de Noël, son retour aux affaires est officiel.

Il y a un an et demi, Mike Vanhamel quittait La Louvière malgré son statut de titulaire dans l'équipe qui venait de ramener les Loups de Nationale 1 vers le monde professionnel. Il avait alors été cité au Standard dans un rôle de gardien réserve pour guider Matthieu Epolo. Mais il avait finalement rebondi à Tirlemont, en D1 VV.

Malgré 10 cleansheets en 25 matchs, son contrat n'a pas été prolongé, laissant le natif d'Ixelles libre depuis l'été dernier. Vanhamel a, cette fois, pris un peu plus de temps pour rebondir. Il n'a en effet retrouvé chaussure à son pied que ce matin.

C'est sur le coup de 11h, alors que tout le monde se remettait encore du réveillon, que Cappellen a annoncé son arrivée : "Mike doit apporter plus d'expérience à notre défense dans les mois à venir", explique le club sur ses réseaux sociaux.

Toujours le feu sacré



Actuellement entraîné par Bart De Roover (notamment passé sur le banc de l'Antwerp et Zulte Waregem), Cappellen est actuellement dixième de D2VV. Du haut de ses 36 ans, Mike Vanhamel repart donc à l'aventure un échelon plus bas.

Avec ses 138 matchs de Challenger Pro League et ses 98 rencontres de D1A, l'ancien gardien du Beerschot a de l'expérience à revendre et compte sur la trêve hivernale pour rapidement se remettre à niveau.

