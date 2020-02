Jordan Lukaku défend son frère : "On lui ch*e dessus, on l'a toujours enterré"

Jordan Lukaku a donné à Eleven Sports une interview qui n'est pas passée inaperçue, et pour cause : le défenseur de la Lazio Rome y a parlé en termes forts de Marc Wilmots, mais également de son frère, qu'il estime exagérément critiqué.

Jordan Lukaku (25 ans) n'a pas sa langue en poche. Interviewé par Eleven Sports, et après avoir dézingué Marc Wilmots (voir ici), il s'est lâché sur le sujet de son frère Romelu : "On l'a enterré à chaque fois. Trois fois en fait, à chaque nouveau concurrent. D'abord, quand Christian (Benteke) s'est blessé et qu'on a titularisé Romelu contre la Croatie ... Résultat, deux buts, la qualif'. Puis Origi, on disait qu'on avait trouvé l'attaquant de la Belgique pour les dix années à venir", détaille Jordan.

"Et maintenant avec Batshuayi. J'aime bien Michy, attention. Mais pourquoi les gens le préfèrent-ils à Romelu ? Pour une question de style. Il fait des semelles, des feintes de frappe, il est plus beau à regarder", ironise-t-il. "Des buts, voilà ce qu'on demande à un attaquant. Mais il n'y a que Romelu qui a droit à un tel traitement. Lui, il est gentil, il ne dit que des choses positives. Pourtant, on lui ch*e dessus", se lâche Jordan Lukaku.