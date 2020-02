Amiens anéantit une remontada du PSG, à trois jours de la Ligue des Champions

Les Parisiens ont cru à l'exploit contre... Amiens ce samedi soir. En effet, les deux équipes de Ligue 1 nous ont livré un match complètement fou !

Amiens a démarré la rencontre sur les chapeaux de roue. Après cinq minutes, Guirassy surprenait la défense parisienne. Kakuta doublait la mise et Diabate faisait 3-0. Les Parisiens reprenaient tout de même espoir avant le retour au vestiaire grâce à un but d'Ander Herrera.

Une première mi-temps impressionnante puisque le PSG n'avait plus encaissé trois buts dans une première mi-temps depuis 2012, au cours d'un match contre Lyon. Mais le Paris-Saint-Germain continuait la folle remontée. Tuchel faisait ses trois changements, et Kouassi inscrivait un doublé. Il devient ainsi le deuxième plus jeune joueur du club à inscrire un doublé en Ligue 1. Kouassi n'a que 17 ans et 253 jours.

Finalement, Mauro Icardi concluait la remontée parfaite à la 74ème minute. Enfin, il pensait conclure... C'est finalement Guirassy qui avait le dernier mot, dans le temps additionnel et ramenait Amiens à hauteur de l'ogre parisien. Score final : 4-4.

Le PSG s'offre une bonne dose d'adrénaline, et perd deux points importants avant d'affronter le Borussia Dortmund en Ligue des Champions mardi soir.