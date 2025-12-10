Plus de chances pour Bruges que pour l'Union : voici pourquoi la qualification reste possible

Avec 6 points et deux matchs restants, l'Union est en grande difficulté après sa défaite contre Marseille. Pour le Club de Bruges, la situation est pour l'instant plus favorable.

Sur le papier, l’Union peut terminer dans le top 24, ce qui donnerait accès aux barrages. Avec le Bayern Munich et l’Atalanta au programme, les Bruxellois ont un calendrier très compliqué et prendre des points devient presque impossible.

Mission impossible pour l’Union

Selon les statistiques, il faudrait atteindre 10 points pour être certain de passer. L’Union en compte pour l’instant 6 et une victoire contre l’Atalanta ne suffira sans doute pas à cause du faible goal-average de -8. Le déplacement à Munich sera extrêmement compliqué.

Un point à l’Allianz Arena donnerait un petit espoir. Aucune équipe n’a réussi à marquer là-bas cette saison. De plus, Vincent Kompany n’a jamais perdu contre l’Union Saint-Gilloise en tant qu’entraîneur.

Le Club de Bruges a besoin d’un exploit

Le Club de Bruges a deux points de moins que l’Union, mais se trouve dans une situation un peu plus favorable. Après Arsenal, les Brugeois affronteront Kairat Almaty au Kazakhstan puis recevront Marseille.

Si Bruges prend un point ce soir contre Arsenal, deux victoires contre Almaty et Marseille pourraient suffire pour aller en barrages. Comme pour l’Union, le goal-average sera important et Bruges est à -5.