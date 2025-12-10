C'est fait : Rik De Mil va bel et bien quitter Charleroi pour Gand !

Photo: © photonews

Il était l'un des candidats prioritaires de La Gantoise : Rik De Mil va succéder à Ivan Leko à la tête des Buffalos.

Il n'y avait donc bien pas de fumée sans feu. Ce matin, pas trace de Rik De Mil à l'entraînement du Sporting Charleroi : officiellement, le coach des Zèbres était "malade". Mais il n'en était rien : De Mil finalisait bel et bien son départ pour La Gantoise.

Le Nieuwsblad nous annonce en effet cet après-midi que Rik De Mil va quitter le Mambourg pour la Planet Group Arena, et succéder à Ivan Leko à la tête des Buffalos. Un accord a été trouvé entre les clubs, et la signature est imminente.

Rik De Mil nouvel entraîneur de La Gantoise 

C'est une grosse déception à Charleroi, où Rik De Mil avait signé un contrat revu à la hausse l'été dernier suite à l'intérêt insistant de l'Antwerp. Mais l'opportunité était cette fois trop belle pour De Mil, qui habite du côté de Gand.

Gand va payer un montant libératoire auprès du RCSC. Les Buffalos ont dû agir dans l'urgence : lundi, la direction du club aurait appris en même temps que tout le monde le départ d'Ivan Leko pour le Club de Bruges. 


Rik De Mil, 44 ans, était arrivé à Charleroi en mars 2024, dans la foulée de son licenciement très étonnant du côté de Westerlo. Son travail à la tête des Zèbres, parfois dans des conditions compliquées, était très apprécié. 

Jupiler Pro League

 Journée 17
RAAL La Louvière RAAL La Louvière 1-2 FCV Dender EH FCV Dender EH
Cercle de Bruges Cercle de Bruges 1-2 Standard Standard
Union SG Union SG 1-1 La Gantoise La Gantoise
STVV STVV 3-2 FC Bruges FC Bruges
KV Malines KV Malines 1-0 Charleroi Charleroi
Westerlo Westerlo 4-0 Anderlecht Anderlecht
Antwerp Antwerp 3-0 KRC Genk KRC Genk
OH Louvain OH Louvain 1-1 Zulte Waregem Zulte Waregem
