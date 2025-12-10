De bon augure pour le Club de Bruges ? Les Blauw & Zwart s'offrent le scalp d'Arsenal en Youth League !

De bon augure pour le Club de Bruges ? Les Blauw & Zwart s'offrent le scalp d'Arsenal en Youth League !
Photo: © photonews

Voilà qui devra inspirer les Gazelles de faire aussi bien que leurs cadets. Le Club NXT a en effet remporté son match de Youth League contre Arsenal.

Quelle campagne pour le Club de Bruges en Youth League ! Les U19 brugeois se sont en effet offerts le scalp d'Arsenal ce mercredi après-midi (2-1), ponctuant leur phase de poules par une 5e victoire en 6 matchs et une qualification éclatante pour le prochain tour.

Bruges renverse Arsenal 

Le Club NXT était pourtant mené dès la 7e minute de jeu et un but d'Agustien. Ils ont dû tenir bon et attendre la fin de rencontre pour égaliser via Musuayi (84e, 1-1), avant que le 2-1 tombe en toute fin d'arrêts de jeu (Van Britsom, 90e+6).

Arsenal n'a pas été aidé par le carton rouge de son milieu de terrain Mishel Nduka dès la 32e minute de jeu. En fin de match, après le 1-1, Bruges était également réduit à 10 avec un second carton jaune brandi à Wout Verlinden. 

La seule défaite des jeunes brugeois en Youth League aura donc été au Sporting Portugal le 26 novembre dernier, tandis que les Blauw & Zwart ont notamment remporté des victoires de prestige face au Bayern Munich et Barcelone. 

Ce soir, le FC Bruges reçoit Arsenal en Ligue des Champions et devra faire aussi bien que ses cadets, car les rêves de qualification pour les barrages passeront par une victoire face aux Gunners. 

