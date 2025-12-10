Une absence qui pose question : Rik De Mil n'était pas à l'entraînement de Charleroi

Vivra-t-on encore des rebondissements durant la semaine suite au départ d'Ivan Leko pour Bruges ? Rik De Mil, sans surprise, est cité pour le remplacer à La Gantoise...

On connaît le carrousel des entraîneurs en Jupiler Pro League, et il a encore frappé en ce début de semaine : Nicky Hayen a pris la porte, remplacé dans la foulée par Ivan Leko. Et La Gantoise, de son côté, tourne son regard vers un autre entraîneur de D1A.

Sans surprise, c'est à Rik De Mil que pense la direction gantoise. Avant l'arrivée de Leko à la Planet Group Arena, le nom du coach carolo y avait déjà circulé, mais De Mil était resté fidèle à Charleroi, y compris quand l'Antwerp était venu aux nouvelles.

Un signe que De Mil se rapproche de Gand ?

Cette fois, cependant, les choses pourraient être différentes. Ce matin, en tout cas, De Mil était... absent à l'entraînement du Sporting Charleroi, rapporte La Dernière Heure, qui précise qu'officiellement, le coach des Zèbres est "malade".

La direction du Sporting croirait en la bonne foi de son entraîneur, qui s'est toujours comporté de façon correcte et respectueuse. Reste qu'une absence en un tel moment pose question et, si elle est bel et bien une coïncidence, aurait pu être gérée différemment par les diverses parties.



De Mil n'est que l'un des quelques candidats (la presse néerlandophone précise qu'il y aurait une shortlist de trois noms) potentiels pour succéder à Ivan Leko. On imagine que la décision tombera d'ici au week-end prochain...