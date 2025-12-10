Une absence qui pose question : Rik De Mil n'était pas à l'entraînement de Charleroi

Une absence qui pose question : Rik De Mil n'était pas à l'entraînement de Charleroi
Photo: © photonews
Deviens fan de La Gantoise! 1881

Vivra-t-on encore des rebondissements durant la semaine suite au départ d'Ivan Leko pour Bruges ? Rik De Mil, sans surprise, est cité pour le remplacer à La Gantoise...

On connaît le carrousel des entraîneurs en Jupiler Pro League, et il a encore frappé en ce début de semaine : Nicky Hayen a pris la porte, remplacé dans la foulée par Ivan Leko. Et La Gantoise, de son côté, tourne son regard vers un autre entraîneur de D1A.

Sans surprise, c'est à Rik De Mil que pense la direction gantoise. Avant l'arrivée de Leko à la Planet Group Arena, le nom du coach carolo y avait déjà circulé, mais De Mil était resté fidèle à Charleroi, y compris quand l'Antwerp était venu aux nouvelles.

Un signe que De Mil se rapproche de Gand ? 

Cette fois, cependant, les choses pourraient être différentes. Ce matin, en tout cas, De Mil était... absent à l'entraînement du Sporting Charleroi, rapporte La Dernière Heure, qui précise qu'officiellement, le coach des Zèbres est "malade".

La direction du Sporting croirait en la bonne foi de son entraîneur, qui s'est toujours comporté de façon correcte et respectueuse. Reste qu'une absence en un tel moment pose question et, si elle est bel et bien une coïncidence, aurait pu être gérée différemment par les diverses parties.


De Mil n'est que l'un des quelques candidats (la presse néerlandophone précise qu'il y aurait une shortlist de trois noms) potentiels pour succéder à Ivan Leko. On imagine que la décision tombera d'ici au week-end prochain...

Commentaire
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Classement Stats Transferts
La Gantoise

Plus de news

Thorsten Fink est très clair : "Ce jour-là, je partirai de moi-même"

Thorsten Fink est très clair : "Ce jour-là, je partirai de moi-même"

14:20
Voici la date à laquelle les Diables Rouges se rendront aux USA

Voici la date à laquelle les Diables Rouges se rendront aux USA

14:00
Le Club de Bruges rêve d'un exploit face à Arsenal

Le Club de Bruges rêve d'un exploit face à Arsenal

13:20
Un retour stratégique : Bob Madou, le CEO du Club de Bruges, retrouve un rôle clé à l'Union belge

Un retour stratégique : Bob Madou, le CEO du Club de Bruges, retrouve un rôle clé à l'Union belge

13:00
"Je pense qu'il y a eu de la peur" : Roberto De Zerbi avoue que l'Union a fait trembler Marseille

"Je pense qu'il y a eu de la peur" : Roberto De Zerbi avoue que l'Union a fait trembler Marseille

12:40
Un tournant pour Romelu Lukaku : Naples fait un choix fort en Ligue des champions

Un tournant pour Romelu Lukaku : Naples fait un choix fort en Ligue des champions

12:20
Un espoir pour l'Union ? Le Bayern de Vincent Kompany n'abordera pas ce match comme prévu

Un espoir pour l'Union ? Le Bayern de Vincent Kompany n'abordera pas ce match comme prévu

12:00
Nouveau coach, nouveau départ : Bruges peut-il créer la surprise contre Arsenal ?

Nouveau coach, nouveau départ : Bruges peut-il créer la surprise contre Arsenal ?

11:40
"Il m'insultait tout le temps" : la crise s'aggrave entre Marc Brys et Samuel Eto'o

"Il m'insultait tout le temps" : la crise s'aggrave entre Marc Brys et Samuel Eto'o

11:20
1
Monaco sur la bonne voie ? Sébastien Pocognoli se prononce

Monaco sur la bonne voie ? Sébastien Pocognoli se prononce

11:00
Anderlecht veut frapper fort cet hiver : deux profils en priorité

Anderlecht veut frapper fort cet hiver : deux profils en priorité

10:00
1
Bientôt le nouveau transfert à deux chiffres de l'Union ? "C'est notre joueur clé en ce moment" Analyse

Bientôt le nouveau transfert à deux chiffres de l'Union ? "C'est notre joueur clé en ce moment"

10:20
Plus de chances pour Bruges que pour l'Union : voici pourquoi la qualification reste possible

Plus de chances pour Bruges que pour l'Union : voici pourquoi la qualification reste possible

10:40
"Mon cœur d'amateur de football saigne" : David Hubert a eu du mal à fermer l'oeil cette nuit Réaction

"Mon cœur d'amateur de football saigne" : David Hubert a eu du mal à fermer l'oeil cette nuit

09:20
Chelsea ne va pas apprécier : la réponse de Charles De Ketelaere après sa grosse performance

Chelsea ne va pas apprécier : la réponse de Charles De Ketelaere après sa grosse performance

09:30
Un duel presque équilibré : voici ce que pense la presse française de l'Union Saint-Gilloise

Un duel presque équilibré : voici ce que pense la presse française de l'Union Saint-Gilloise

09:00
2
Sébastien Pocognoli relancé ? Monaco retrouve le sourire face à Galatasaray en Ligue des champions

Sébastien Pocognoli relancé ? Monaco retrouve le sourire face à Galatasaray en Ligue des champions

08:30
Le limogeage de Nicky Hayen a pris tout le monde de court... même Arsenal

Le limogeage de Nicky Hayen a pris tout le monde de court... même Arsenal

08:00
La VAR prive l'Union de l'égalisation : "Il y a un problème"

La VAR prive l'Union de l'égalisation : "Il y a un problème"

07:40
Des Playdowns à un candidat aux Playoffs : la résurrection de l'Antwerp

Des Playdowns à un candidat aux Playoffs : la résurrection de l'Antwerp

06:40
"Je sais ce que les gens vont dire" : la réaction très honnête de Kevin Mac Allister après son but annulé Réaction

"Je sais ce que les gens vont dire" : la réaction très honnête de Kevin Mac Allister après son but annulé

07:00
1
Pas de retour sur nos terrains pour Leandro Trossard

Pas de retour sur nos terrains pour Leandro Trossard

07:20
🎥 Que le football (et le VAR) peut être cruel : le hors-jeu à s'arracher les cheveux qui prive l'Union du 3-3

🎥 Que le football (et le VAR) peut être cruel : le hors-jeu à s'arracher les cheveux qui prive l'Union du 3-3

23:10
1
Champions League : De Ketelaere offre la victoire contre Chelsea, Theate battu à Barcelone

Champions League : De Ketelaere offre la victoire contre Chelsea, Theate battu à Barcelone

23:20
"Un grand Monsieur" : Siebe Van der Heyden donne son avis sur Vincent Kompany

"Un grand Monsieur" : Siebe Van der Heyden donne son avis sur Vincent Kompany

18:20
Hommage à Glen De Boeck, puis défaite du RSCA Futures

Hommage à Glen De Boeck, puis défaite du RSCA Futures

22:40
Mais qui (re)voilà ? Un oublié a rejoué pour Anderlecht (avec les Futures)

Mais qui (re)voilà ? Un oublié a rejoué pour Anderlecht (avec les Futures)

22:00
Ivan Leko, de la galère gantoise à la Champions League : il réagit à son retour surprise à Bruges

Ivan Leko, de la galère gantoise à la Champions League : il réagit à son retour surprise à Bruges

21:40
1
Sa réaction était attendue : Nicky Hayen très ému après son licenciement

Sa réaction était attendue : Nicky Hayen très ému après son licenciement

22:20
Une pépite verrouillée : Anderlecht trouve un accord avec un jeune talent

Une pépite verrouillée : Anderlecht trouve un accord avec un jeune talent

21:20
Il n'était pas de taille : malgré sa folle saison, Anders Dreyer s'incline devant Lionel Messi

Il n'était pas de taille : malgré sa folle saison, Anders Dreyer s'incline devant Lionel Messi

20:30
"Nous avons tous été surpris" : visiblement, les joueurs de Bruges n'ont pas poussé Nicky Hayen dehors

"Nous avons tous été surpris" : visiblement, les joueurs de Bruges n'ont pas poussé Nicky Hayen dehors

21:00
La Côte d'Ivoire annonce sa sélection, et il y a une très bonne nouvelle pour Charleroi !

La Côte d'Ivoire annonce sa sélection, et il y a une très bonne nouvelle pour Charleroi !

19:30
Leurs aînés devront mieux faire : défaite pour l'Union en Youth League

Leurs aînés devront mieux faire : défaite pour l'Union en Youth League

20:00
Le directeur sportif de Bruges explique le coup de tonnerre Leko : "C'était une décision difficile"

Le directeur sportif de Bruges explique le coup de tonnerre Leko : "C'était une décision difficile"

19:00
1
Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 09/12: Leko - De Mil

Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 09/12: Leko - De Mil

16:20

Plus de news

Les plus populaires

Jupiler Pro League

 Journée 17
RAAL La Louvière RAAL La Louvière 1-2 FCV Dender EH FCV Dender EH
Cercle de Bruges Cercle de Bruges 1-2 Standard Standard
Union SG Union SG 1-1 La Gantoise La Gantoise
STVV STVV 3-2 FC Bruges FC Bruges
KV Malines KV Malines 1-0 Charleroi Charleroi
Westerlo Westerlo 4-0 Anderlecht Anderlecht
Antwerp Antwerp 3-0 KRC Genk KRC Genk
OH Louvain OH Louvain 1-1 Zulte Waregem Zulte Waregem
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2025 www.walfoot.be All Rights Reserved