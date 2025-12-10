Les U17 et U19 connaissent leurs adversaires sur la route de l'Euro

Le tirage au sort du Tour Elite 2 des Euro U17 et U19 a eu lieu ce mercredi. Nos équipes de jeunes connaissent donc leurs adversaires.

La phase finale de l'Euro U17 aura lieu l'année prochaine en Estonie, et nos Diablotins y participeront. Le premier tour, qui comportait 54 participants, a déterminé les 28 équipe qui disputeront cet Euro Elite Round au printemps prochain.

La Belgique fera donc partie des équipes qui tenteront de décrocher l'un des 7 tickets qualificatifs pour la phase finale (le 8e étant réservé à l'Estonie, pays organisateur), se tenant du 25 mai au 7 juin.

Les U17 belges ont été versés dans le groupe 5. Ils affronteront ainsi Chypre, la Serbie et la Suisse. L'occasion idéale pour les garçons de Bob Browaeys de se remettre en selle après la déception du Mondial U17.

Les U19 connaissent aussi le programme

La Belgique U19, coachée par David Penneman, connaît également ses adversaires. En novembre dernier, les U19 s'étaient qualifiés pour ce Tour Elite en décrochant un bon partage au Portugal.

Pour ce tour final, la Belgique affrontera la Tchéquie, le Danemark et la Lettonie. Les 7 vainqueurs de groupes se qualifieront pour la phase finale qui se tient au Pays de Galles du 28 juin au 11 juillet. Le 8e qualifié est le Pays de Galles.



