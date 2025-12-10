Chelsea ne va pas apprécier : la réponse de Charles De Ketelaere après sa grosse performance

Charles De Ketelaere a porté l'Atalanta contre Chelsea. Homme du Match, il appelle son équipe à être plus forte mentalement et répond avec humour à Garnacho.

"Ce fut une magnifique soirée. Nos supporters ont été fantastiques", a raconté Charles De Ketelaere après le match à Sky Sport Italia. "Nous devons garder cette confiance pour les prochains matchs."

L’attaquant belge a logiquement été élu Homme du Match. Sa prestation a permis à l’Atalanta de sécuriser les trois points contre une équipe comme Chelsea. Il a délivré une passe décisive à Gianluca Scamacca pour l’égalisation et a marqué le but de la victoire à la 83e minute.

En Serie A, l’Atalanta venait de s’incliner 3-1 contre Vérone le week-end dernier. "On ne peut pas jouer comme samedi et gagner ce soir. Mentalement, on doit être plus forts. Avec ça, on a les qualités pour gagner chaque match", a insisté De Ketelaere.

De Ketelaere avait un message pour Garnacho

Le Diable Rouge a montré l’exemple avec une très belle performance. "Tu dois prouver ce que tu peux faire à chaque match, et ce soir, on y est parvenus."

L'ancien Brugeois a répondu au joueur de Chelsea Alejandro Garnacho, qui avait dit lundi ne pas trop connaître l’Atalanta. "Il aurait dû le savoir après notre victoire en Europa League. Peut-être que maintenant, il en sait un peu plus sur nous", a lancé De Ketelaere avec un sourire.