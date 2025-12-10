Des Playdowns à un candidat aux Playoffs : la résurrection de l'Antwerp

Embourbé en bas de classement depuis le début de la saison, l'Antwerp semble enfin reparti du bon pied. L'arrivée de Joseph Oosting, naturellement, y est pour beaucoup.

Le match à domicile contre Genk l'a parfaitement illustré : l'Antwerp relève la tête. Les nouvelles infrastructures autour du stade ont joué un rôle inattendu dans ce processus. Le retour des supporters dans la Tribune 2 a apporté une nouvelle dimension au Bosuil et cette ambiance libérée a probablement poussé les joueurs.

Mais sur le plan sportif aussi, il y a du changement. L'équipe a débuté les derniers matchs avec une envie remarquable, beaucoup d'urgence et de verticalité dans son jeu - ce qui faisait l'ADN et le succès du Great Old sous Mark Van Bommel ou même la saison passée durant la saison régulière.

Joseph Oosting semble avoir ramené cette mentalité, et cela peut surprendre car Stef Wils était, après tout, l'adjoint de Van Bommel. Mais s'il est un T2 exemplaire, Wils n'a jamais réussi à insuffler sa grinta à son équipe en tant que T1.

Plus expérimenté, Oosting a donc réussi à analyser ce qui manquait à son équipe : la confiance, la discipline - et la simplicité. Des joueurs autrefois perdus semblent désormais mieux en place, gagnent leurs duels. L'Antwerp est-il brillant ? Non, mais cette saison, pas besoin de l'être pour gagner des matchs.



Les résultats suivent désormais le même schéma : des points contre les grandes équipes, un coup de fouet mental en Coupe et une série qui offre soudainement des perspectives pour une place dans le top 6. Dans une phase classique extrêmement serrée cette année, une telle progression fait immédiatement une énorme différence.