Muzamel Rahmat
| Commentaire
Le limogeage de Nicky Hayen a pris tout le monde de court... même Arsenal

Le Club de Bruges accueille ce mercredi Arsenal, invaincu en Ligue des champions. Ivan Leko dirigera son premier match après le départ de Nicky Hayen,

Ce mercredi soir, le Jan Breydel accueille Arsenal en Ligue des champions. Les Londoniens sont invaincus cette saison, avec cinq victoires en cinq matchs. L’équipe de Mikel Arteta avait infligé au Bayern Munich de Vincent Kompany sa première défaite de la saison à l’Emirates.

Le limogeage de Nicky Hayen a surpris beaucoup de monde et c’est Ivan Leko qui reprend les commandes du banc. Un changement à quelques jours d’un match contre l’une des meilleures équipes d’Europe.

Arsenal perturbé

En conférence de presse, Arteta était surpris de cette décision. Lui et son staff avaient étudié en détail les derniers matchs de Bruges, en championnat comme en Ligue des champions. "Tout à coup, vous apprenez cette nouvelle..."

Arteta compte s’appuyer sur l’expérience de son groupe. "Ce n’est pas la première fois que nous vivons une telle situation. Nous allons étudier son passé", a-t-il ajouté, laissant entendre qu’Arsenal se prépare à plusieurs scénarios.

Malgré cette zone d’ombre, Arsenal n’a qu’une idée en tête. "Mercredi, nous devrons faire en sorte d’être meilleurs", a conclu Arteta. Un gros défi d'entrée pour Leko ce soir.

Suis FC Bruges - Arsenal en live sur Walfoot.be à partir de 21:00.

Champions League
FC Bruges
Arsenal
Mikel Arteta

09:30
07:20
09:20
21:00
09:00
19:00
1
08:30
22:20
07:40
07:00
1
21:40
1
06:40
23:10
1
23:20
22:55
8
22:40
22:00
17:00
21:20
20:00
20:30
00:15
19:30
16:20
18:20
16:20
2
18:00
09/12
17:30
2
16:40
16:00
1
15:30
11:06
14:17
15:00
14:40

Champions League

 Journée 6
Kairat Almaty Kairat Almaty 0-1 Olympiakos Piraeus Olympiakos Piraeus
Bayern Munich Bayern Munich 3-1 Sporting Portugal Sporting Portugal
PSV PSV 2-3 Atlético Madrid Atlético Madrid
Atalanta Atalanta 2-1 Chelsea Chelsea
Union SG Union SG 2-3 Marseille Marseille
FC Barcelone FC Barcelone 2-1 Eintracht Francfort Eintracht Francfort
Inter Inter 0-1 Liverpool Liverpool
Monaco Monaco 1-0 Galatasaray Galatasaray
Tottenham Tottenham 3-0 Slavia Prague Slavia Prague
Villarreal Villarreal 18:45 FC Copenhague FC Copenhague
FK Qarabag FK Qarabag 18:45 Ajax Ajax
Juventus Juventus 21:00 Pafos FC Pafos FC
Bayer Leverkusen Bayer Leverkusen 21:00 Newcastle Utd Newcastle Utd
Borussia Dortmund Borussia Dortmund 21:00 Bodo Glimt Bodo Glimt
Real Madrid Real Madrid 21:00 Manchester City Manchester City
Athletic de Bilbao Athletic de Bilbao 21:00 PSG PSG
FC Bruges FC Bruges 21:00 Arsenal Arsenal
SL Benfica SL Benfica 21:00 Napoli Napoli
