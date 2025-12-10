Le limogeage de Nicky Hayen a pris tout le monde de court... même Arsenal

Le Club de Bruges accueille ce mercredi Arsenal, invaincu en Ligue des champions. Ivan Leko dirigera son premier match après le départ de Nicky Hayen,

Ce mercredi soir, le Jan Breydel accueille Arsenal en Ligue des champions. Les Londoniens sont invaincus cette saison, avec cinq victoires en cinq matchs. L’équipe de Mikel Arteta avait infligé au Bayern Munich de Vincent Kompany sa première défaite de la saison à l’Emirates.

Le limogeage de Nicky Hayen a surpris beaucoup de monde et c’est Ivan Leko qui reprend les commandes du banc. Un changement à quelques jours d’un match contre l’une des meilleures équipes d’Europe.

Arsenal perturbé

En conférence de presse, Arteta était surpris de cette décision. Lui et son staff avaient étudié en détail les derniers matchs de Bruges, en championnat comme en Ligue des champions. "Tout à coup, vous apprenez cette nouvelle..."

Arteta compte s’appuyer sur l’expérience de son groupe. "Ce n’est pas la première fois que nous vivons une telle situation. Nous allons étudier son passé", a-t-il ajouté, laissant entendre qu’Arsenal se prépare à plusieurs scénarios.

Malgré cette zone d’ombre, Arsenal n’a qu’une idée en tête. "Mercredi, nous devrons faire en sorte d’être meilleurs", a conclu Arteta. Un gros défi d'entrée pour Leko ce soir.