Un tournant pour Romelu Lukaku : Naples fait un choix fort en Ligue des champions

Romelu Lukaku rejouera bien la Ligue des champions. Le Diable Rouge réapparaît sur la liste européenne de Naples.

Romelu Lukaku arrive enfin à la fin de sa rééducation. Mardi, on l’a aperçu pour la première fois de la saison sur le terrain d’entraînement du SSC Napoli.

Ou plutôt : il s’est laissé photographier pour la première fois. Big Rom augmente l’intensité de ses séances depuis quelque temps. L'attaquant belge s'était blessé lors d'un match de pré-saison.

Un retour imminent

Son retour est tout proche. Lukaku n’a pas fait le déplacement à Lisbonne, où Naples affronte Benfica ce soir, afin d’éviter tout risque.

Mais il jouera bien en Ligue des champions. Naples l’a ajouté à sa liste européenne. Il remplace… Kevin De Bruyne. Le maestro devrait revenir début 2026.

Ligue des champions



Après le Nouvel An, Naples affrontera le FC Copenhague et Chelsea. Le champion d’Italie compte sur Lukaku pour l’aider à atteindre les barrages au minimum.