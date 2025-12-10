C'est officiel : Rik De Mil remplace Ivan Leko à La Gantoise

Cela n'aura pas traîné : Rik De Mil, absent de l'entraînement à Charleroi ce matin, est officiellement le nouvel entraîneur de La Gantoise.

C'était dans l'air, et c'est désormais officiel. Après le départ en trombe d'Ivan Leko, parti remplacer Nicky Hayen à Bruges, La Gantoise avait jeté son dévolu sur Rik De Mil pour lui succéder. Et l'absence du coach carolo ce matin à l'entraînement n'était donc pas un hasard.

Officiellement malade, Rik De Mil était en réalité d'ores et déjà en discussions avancées avec La Gantoise, qui vient d'annoncer la nouvelle. "La Gantoise annoncé son nouveau coach, Rik De Mil. Notre club a trouvé un accord avec Charleroi", lit-on dans le communiqué officiel du club.

"De Mil signe un contrat pour 2,5 saisons à la Planet Group Arena, jusqu'en 2028", précise La Gantoise. Pour Rik De Mil, c'est un retour à la maison, lui qui habite tout près de Gand et est né à Eeklo, en Flandre Orientale.

Le communiqué du Sporting Charleroi

La présentation du nouveau coach des Buffalos aura lieu ce mercredi 17h45 devant la presse. On imagine que De Mil en profitera pour faire ses adieux aux supporters du Sporting Charleroi. Le club carolo a également réagi :

"Régulièrement courtisé, l’entraîneur a récemment fait part à la Direction de son souhait de rejoindre le KAA Gent. Un accord a finalement été trouvé entre les parties afin de le libérer dans le cadre d’un transfert.



Engagé dans la nouvelle stratégie et la philosophie sportive instaurées il y a quelques mois, le club continuera d’en assurer le développement grâce à l’ensemble du staff technique en place. La structuration du club se poursuit, guidée avec constance par ses objectifs et ses ambitions.

Le club remercie Rik pour son implication et son professionnalisme tout au long de son passage au Pays Noir".