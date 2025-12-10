C'est officiel : Rik De Mil remplace Ivan Leko à La Gantoise

C'est officiel : Rik De Mil remplace Ivan Leko à La Gantoise

Suis Walfoot dès à présent sur WhatsApp !

Cela n'aura pas traîné : Rik De Mil, absent de l'entraînement à Charleroi ce matin, est officiellement le nouvel entraîneur de La Gantoise.

C'était dans l'air, et c'est désormais officiel. Après le départ en trombe d'Ivan Leko, parti remplacer Nicky Hayen à Bruges, La Gantoise avait jeté son dévolu sur Rik De Mil pour lui succéder. Et l'absence du coach carolo ce matin à l'entraînement n'était donc pas un hasard.

Officiellement malade, Rik De Mil était en réalité d'ores et déjà en discussions avancées avec La Gantoise, qui vient d'annoncer la nouvelle. "La Gantoise annoncé son nouveau coach, Rik De Mil. Notre club a trouvé un accord avec Charleroi", lit-on dans le communiqué officiel du club.

"De Mil signe un contrat pour 2,5 saisons à la Planet Group Arena, jusqu'en 2028", précise La Gantoise. Pour Rik De Mil, c'est un retour à la maison, lui qui habite tout près de Gand et est né à Eeklo, en Flandre Orientale.

Le communiqué du Sporting Charleroi 

La présentation du nouveau coach des Buffalos aura lieu ce mercredi 17h45 devant la presse. On imagine que De Mil en profitera pour faire ses adieux aux supporters du Sporting Charleroi. Le club carolo a également réagi : 

"Régulièrement courtisé, l’entraîneur a récemment fait part à la Direction de son souhait de rejoindre le KAA Gent. Un accord a finalement été trouvé entre les parties afin de le libérer dans le cadre d’un transfert.

Lire aussi… C'est fait : Rik De Mil va bel et bien quitter Charleroi pour Gand !

Engagé dans la nouvelle stratégie et la philosophie sportive instaurées il y a quelques mois, le club continuera d’en assurer le développement grâce à l’ensemble du staff technique en place. La structuration du club se poursuit, guidée avec constance par ses objectifs et ses ambitions.

Le club remercie Rik pour son implication et son professionnalisme tout au long de son passage au Pays Noir". 

Commentaire
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Classement Stats Transferts
Charleroi
La Gantoise

Plus de news

C'est fait : Rik De Mil va bel et bien quitter Charleroi pour Gand !

C'est fait : Rik De Mil va bel et bien quitter Charleroi pour Gand !

15:20
5
Une absence qui pose question : Rik De Mil n'était pas à l'entraînement de Charleroi

Une absence qui pose question : Rik De Mil n'était pas à l'entraînement de Charleroi

13:30
De bon augure pour le Club de Bruges ? Les Blauw & Zwart s'offrent le scalp d'Arsenal en Youth League !

De bon augure pour le Club de Bruges ? Les Blauw & Zwart s'offrent le scalp d'Arsenal en Youth League !

17:00
La révélation du deuxième tour, au Standard ? "En tant qu'attaquant, les buts appellent les buts" Interview

La révélation du deuxième tour, au Standard ? "En tant qu'attaquant, les buts appellent les buts"

16:40
Un fidèle serviteur du RSC Anderlecht va tirer sa révérence après 27 ans de carrière

Un fidèle serviteur du RSC Anderlecht va tirer sa révérence après 27 ans de carrière

16:20
Peut-on déjà dire que le RFC Liège a réussi sa première partie de saison ?

Peut-on déjà dire que le RFC Liège a réussi sa première partie de saison ?

16:00
L'infirmerie du Standard ne se vide toujours pas : Karamoko de retour, mais un nouveau forfait acté ! Interview

L'infirmerie du Standard ne se vide toujours pas : Karamoko de retour, mais un nouveau forfait acté !

14:40
Les U17 et U19 connaissent leurs adversaires sur la route de l'Euro

Les U17 et U19 connaissent leurs adversaires sur la route de l'Euro

15:40
Vincent Mannaert et l'Union Belge ont pris leur décision concernant Rudi Garcia

Vincent Mannaert et l'Union Belge ont pris leur décision concernant Rudi Garcia

15:00
Thorsten Fink est très clair : "Ce jour-là, je partirai de moi-même"

Thorsten Fink est très clair : "Ce jour-là, je partirai de moi-même"

14:20
Voici la date à laquelle les Diables Rouges se rendront aux USA

Voici la date à laquelle les Diables Rouges se rendront aux USA

14:00
Le Club de Bruges rêve d'un exploit face à Arsenal

Le Club de Bruges rêve d'un exploit face à Arsenal

13:20
Un retour stratégique : Bob Madou, le CEO du Club de Bruges, retrouve un rôle clé à l'Union belge

Un retour stratégique : Bob Madou, le CEO du Club de Bruges, retrouve un rôle clé à l'Union belge

13:00
"Je pense qu'il y a eu de la peur" : Roberto De Zerbi avoue que l'Union a fait trembler Marseille

"Je pense qu'il y a eu de la peur" : Roberto De Zerbi avoue que l'Union a fait trembler Marseille

12:40
Un tournant pour Romelu Lukaku : Naples fait un choix fort en Ligue des champions

Un tournant pour Romelu Lukaku : Naples fait un choix fort en Ligue des champions

12:20
Un espoir pour l'Union ? Le Bayern de Vincent Kompany n'abordera pas ce match comme prévu

Un espoir pour l'Union ? Le Bayern de Vincent Kompany n'abordera pas ce match comme prévu

12:00
Nouveau coach, nouveau départ : Bruges peut-il créer la surprise contre Arsenal ?

Nouveau coach, nouveau départ : Bruges peut-il créer la surprise contre Arsenal ?

11:40
"Il m'insultait tout le temps" : la crise s'aggrave entre Marc Brys et Samuel Eto'o

"Il m'insultait tout le temps" : la crise s'aggrave entre Marc Brys et Samuel Eto'o

11:20
1
Monaco sur la bonne voie ? Sébastien Pocognoli se prononce

Monaco sur la bonne voie ? Sébastien Pocognoli se prononce

11:00
Anderlecht veut frapper fort cet hiver : deux profils en priorité

Anderlecht veut frapper fort cet hiver : deux profils en priorité

10:00
1
Bientôt le nouveau transfert à deux chiffres de l'Union ? "C'est notre joueur clé en ce moment" Analyse

Bientôt le nouveau transfert à deux chiffres de l'Union ? "C'est notre joueur clé en ce moment"

10:20
Plus de chances pour Bruges que pour l'Union : voici pourquoi la qualification reste possible

Plus de chances pour Bruges que pour l'Union : voici pourquoi la qualification reste possible

10:40
"Mon cœur d'amateur de football saigne" : David Hubert a eu du mal à fermer l'oeil cette nuit Réaction

"Mon cœur d'amateur de football saigne" : David Hubert a eu du mal à fermer l'oeil cette nuit

09:20
Chelsea ne va pas apprécier : la réponse de Charles De Ketelaere après sa grosse performance

Chelsea ne va pas apprécier : la réponse de Charles De Ketelaere après sa grosse performance

09:30
Un duel presque équilibré : voici ce que pense la presse française de l'Union Saint-Gilloise

Un duel presque équilibré : voici ce que pense la presse française de l'Union Saint-Gilloise

09:00
3
Sébastien Pocognoli relancé ? Monaco retrouve le sourire face à Galatasaray en Ligue des champions

Sébastien Pocognoli relancé ? Monaco retrouve le sourire face à Galatasaray en Ligue des champions

08:30
Le limogeage de Nicky Hayen a pris tout le monde de court... même Arsenal

Le limogeage de Nicky Hayen a pris tout le monde de court... même Arsenal

08:00
La VAR prive l'Union de l'égalisation : "Il y a un problème"

La VAR prive l'Union de l'égalisation : "Il y a un problème"

07:40
Des Playdowns à un candidat aux Playoffs : la résurrection de l'Antwerp

Des Playdowns à un candidat aux Playoffs : la résurrection de l'Antwerp

06:40
"Je sais ce que les gens vont dire" : la réaction très honnête de Kevin Mac Allister après son but annulé Réaction

"Je sais ce que les gens vont dire" : la réaction très honnête de Kevin Mac Allister après son but annulé

07:00
1
Pas de retour sur nos terrains pour Leandro Trossard

Pas de retour sur nos terrains pour Leandro Trossard

07:20
La Côte d'Ivoire annonce sa sélection, et il y a une très bonne nouvelle pour Charleroi !

La Côte d'Ivoire annonce sa sélection, et il y a une très bonne nouvelle pour Charleroi !

19:30
🎥 Que le football (et le VAR) peut être cruel : le hors-jeu à s'arracher les cheveux qui prive l'Union du 3-3

🎥 Que le football (et le VAR) peut être cruel : le hors-jeu à s'arracher les cheveux qui prive l'Union du 3-3

23:10
1
Champions League : De Ketelaere offre la victoire contre Chelsea, Theate battu à Barcelone

Champions League : De Ketelaere offre la victoire contre Chelsea, Theate battu à Barcelone

23:20
"Un grand Monsieur" : Siebe Van der Heyden donne son avis sur Vincent Kompany

"Un grand Monsieur" : Siebe Van der Heyden donne son avis sur Vincent Kompany

18:20
Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 09/12: Leko - De Mil

Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 09/12: Leko - De Mil

09/12

Plus de news

Les plus populaires

Jupiler Pro League

 Journée 17
RAAL La Louvière RAAL La Louvière 1-2 FCV Dender EH FCV Dender EH
Cercle de Bruges Cercle de Bruges 1-2 Standard Standard
Union SG Union SG 1-1 La Gantoise La Gantoise
STVV STVV 3-2 FC Bruges FC Bruges
KV Malines KV Malines 1-0 Charleroi Charleroi
Westerlo Westerlo 4-0 Anderlecht Anderlecht
Antwerp Antwerp 3-0 KRC Genk KRC Genk
OH Louvain OH Louvain 1-1 Zulte Waregem Zulte Waregem
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2025 www.walfoot.be All Rights Reserved