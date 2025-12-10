Pas de retour sur nos terrains pour Leandro Trossard

Arsenal se rend à Bruges ce mercredi, mais il n'y aura pas de grand retour sur les terrains belges pour Leandro Trossard.

Présent ce mardi en conférence de presse à la veille de Bruges-Arsena, Mikel Arteta, l'entraîneur des Gunners, a confirmé que Leandro Trossard ne serait pas disponible pour affronter les Blauw & Zwart. Le Diable Rouge manque donc son retour sur les terrains belges.

Trossard, buteur sur la pelouse d'Aston Villa lors de la défaite d'Arsenal (2-1), était ensuite sorti sur blessure. Il était très incertain pour ce match de Champions League. Son forfait est donc acté : l'attaquant souffre d'une blessure au mollet, qui ne devrait pas le tenir éloigné des terrains bien longtemps.

Plusieurs absents côté Gunners

Ce n'est pas le seul cadre qui manquera à l'appel côté londonien. En plus de Leandro Trossard, Arteta devra faire sans Declan Rice, William Saliba, Gabriel, Cristhian Mosquera et Kai Havertz.

"C'est un sérieux test pour notre équipe", reconnaît Arteta en conférence de presse. "Mais nous avons toujours bien réagi jusqu'ici. La défaite à Aston Villa était un moment inhabituel pour nous cette saison, mais ça nous aura permis de réfléchir".

Bruges reçoit Arsenal ce mercredi à 21h, et va devoir s'imposer pour encore espérer une qualification pour les barrages de la phase finale de Ligue des Champions.