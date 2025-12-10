L'infirmerie du Standard ne se vide toujours pas : Karamoko de retour, mais un nouveau forfait acté !

Deux jours avant la réception de Louvain, Vincent Euvrard a fait le point sur l'infirmerie du Standard en conférence de presse. Ibrahim Karamoko est à nouveau disponible, Boli Bolingoli pourrait intégrer le groupe, mais l'année 2025 de Mohammed El Hankouri est probablement terminée.

Après sa victoire acquise dans la douleur au Cercle de Bruges, Vincent Euvrard était présent en conférence de presse, ce mercredi, avant la rencontre entre le Standard et Louvain, prévue vendredi soir. Le T1 des Rouches a fait le point sur l’infirmerie, en commençant par les bonnes nouvelles.

"Boli Bolingoli et David Bates s’entraînent avec le groupe et vont continuer à le faire. Ce sera probablement encore trop court pour Bates, mais Bolingoli pourrait être dans la sélection. On l’envisage pour le faire entrer en jeu, mais il pourrait aussi aller avec les U23 ce week-end pour reprendre du temps de jeu. De son côté, Ibrahim Karamoko est de retour."

Année 2025 terminée pour Mohammed El Hankouri ?

L’infirmerie des Rouches ne se vide cependant pas vraiment, puisqu’Ibrahim Karamoko y est numériquement remplacé par Mohammed El Hankouri, qui avait cédé sa place au Cercle et qui est bel et bien touché physiquement.

"Il sera absent deux ou trois semaines, il s’est occasionné une petite blessure musculaire contre le Cercle. En outre, Daan Dierckx et Marlon Fossey sont toujours absents", regrette Vincent Euvrard, tandis que Casper Nielsen, lui aussi victime d’un petit ennui physique, est incertain.

"Il a eu une réaction au mollet après avoir joué trois matchs en une semaine. On est dans le calcul le concernant. Est-ce qu’on le met en prenant un risque ? A quel point est-ce un risque ? Il s’agit d’un point de doute."





J’aimerais savoir à quel point ce noyau pourrait grandir si on a tout le monde à 100 %"

Un constat général des forces en présence qui ne ravit donc pas entièrement Vincent Euvrard, dont le noyau n’a jamais été tranquille avec les pépins physiques depuis son arrivée en remplacement de Mircea Rednic. L’entraîneur du Standard aimerait disposer d’un noyau complet, mais n’a pas cette chance.

"De manière globale, ce sont loin d’être les circonstances idéales pour construire un noyau compétitif. J’aimerais savoir à quel point ce noyau pourrait grandir si on a tout le monde à 100 % pendant plusieurs semaines consécutives. Cependant, ce n’est pas mon travail de me plaindre mais bien de chercher des solutions et d’être compétitif contre Louvain", a conclu Vincent Euvrard.