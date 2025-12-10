Nouveau coach, nouveau départ : Bruges peut-il créer la surprise contre Arsenal ?

Le Club de Bruges a-t-il ses chances face à Arsenal en Ligue des champions ce mardi soir ? La mission s'annonce très compliquée pour les Blauw en Zwart, qui viennent de changer d'entraîneur.

Vous n'avez très certainement pas pu passer à côté, le Club de Bruges a décidé de limoger Nicky Hayen suite à un bilan de 1/12. Installé en Venise du Nord depuis le 1er juillet 2024, l'entraîneur belge a été remercié et remplacé par celui qui entraînait La Gantoise depuis le début de saison, Ivan Leko. Un changement d'entraîneur à la belge, qui a suscité de nombreuses réactions. Cela survient seulement deux jours avant la réception d'Arsenal, leader de Premier League, au Jan Breydel Stadion.

Prendre six points sur neuf ?

En Ligue des champions, le Club de Bruges ne nous a pas habitués à décevoir récemment. Lors de la dernière journée cependant, les Brugeois se sont inclinés 3-0 face au Sporting et sont complètement passés à côté de leur match. Un coup difficile à encaisser pour les Blauw en Zwart qui espéraient décrocher au minimum un point au Portugal afin d'espérer une place dans le top 24. Bruges a actuellement quatre unités. Seules trois rencontres sont encore au programme : ce match face aux Gunners, un déplacement au Kazakhstan pour affronter le Kairat, et un dernier match à domicile contre Marseille.

Si les Blauw en Zwart veulent espérer une qualification, il faudra grand minimum prendre six points. Un défi qui s'annonce compliqué. Contre le leader de la Ligue des champions, le Club de Bruges sait que rien n'est joué d'avance, mais sait ô combien Arsenal est sur le papier supérieur. Nous ne sommes cependant jamais à l'abri d'une surprise. Le Club de Bruges avait par exemple montré un très beau visage face au FC Barcelone, où il n'était pas passé loin de s'imposer. Finalement, les Blauw en Zwart s'étaient contentés d'un match nul (3-3), car au vu du scénario de la rencontre, ils auraient bien pu s'imposer.

Les Gunners sont toujours invaincus dans cette phase de ligue. Cinq matchs disputés pour cinq victoires. C'est la seule équipe à réaliser un parcours sans faute dans la plus prestigieuse des compétitions. En Premier League, les Londoniens sont également premiers. Après 15 matchs disputés, ils se sont imposés à 10 reprises, ont réalisé trois matchs nuls et ont perdu deux fois.

Leur dernier revers remonte d'ailleurs au week-end dernier. Arsenal s'est incliné face à Aston Villa au Villa Park sur le score de 2-1. Malgré une égalisation de Leandro Trossard à la 52e minute de jeu, Emiliano Buendía a offert la victoire à Aston Villa dans les derniers instants (2-1). Seuls trois points séparent les deux équipes dans le championnat anglais. Manchester City est entre les deux avec 31 unités, à deux points des Gunners.

Lire aussi… Le limogeage de Nicky Hayen a pris tout le monde de court... même Arsenal

Arsenal, un noyau rempli de qualité

Des joueurs de qualité, Arsenal en a. Eberechi Eze, Mikel Merino, Bukayo Saka, Martin Ødegaard, Declan Rice... : la liste des stars mondiales du ballon rond est immense. Côté brugeois, la qualité est évidemment plus faible sur le papier, mais Bruges peut rêver. En Ligue des champions, cela peut parfois se jouer sur des détails. Si le Club de Bruges est dans un grand jour, il pourrait éventuellement titiller les Gunners, mais cela relèverait évidemment de l'exploit. Un Carlos Forbs, un Hans Vanaken ou encore Raphael Onyedika des grands soirs sera indispensable.

Le Club de Bruges veut relever la tête après sa défaite face au STVV samedi en championnat. Avec un nouveau coach, les Brugeois rentrent en quelque sorte dans une nouvelle phase. Rien ne serait plus beau que de démarrer par une victoire ou au moins un nul face à Arsenal. Les probabilités que cela se produise restent cependant très faibles. Mais si Bruges se donnait le droit de rêver ?

Suis FC Bruges - Arsenal en live sur Walfoot.be à partir de 21:00.

