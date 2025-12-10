Anderlecht veut frapper fort cet hiver : deux profils en priorité

Anderlecht ne prévoit pas de gros changements cet hiver, mais veut renforcer deux postes clés. Olivier Renard a quelques pistes.

L’élimination en Coupe d’Europe a été un coup dur pour Anderlecht, surtout sur le plan financier. Le directeur sportif Olivier Renard devra composer avec un budget réduit pour le mercato qui approche.

Anderlecht a repéré plusieurs postes où il faut renforcer rapidement l’équipe. Le club cherche un défenseur central expérimenté. Marco Kana faisait bonne impression à ce poste, mais il est blessé. Lucas Hey alterne entre bonnes et mauvaises performances.

Ilay Camara partira bientôt à la Coupe d’Afrique, ce qui forcera Sardella à revenir sur le flanc droit. Les deux défenseurs prêtés, Özcan et Ilic, ne sont pas prêts. Renard souhaite ajouter un défenseur expérimenté.

Anderlecht cherche un attaquant

Cette deuxième arrivée sera peut-être plus compliquée. Le club veut un nouveau buteur, mais doit trouver une solution pour Luis Vázquez. Anderlecht ne veut pas bloquer la progression de Mihajlo Cvetkovic, ce qui complique les choix.



L’idéal serait un attaquant grand, fort de la tête et capable de marquer facilement, pour pouvoir faire la différence en fin de match. Mais avant tout, il faut dégraisser l’effectif. C’est pour cela qu’Anderlecht met plusieurs joueurs sur le marché.