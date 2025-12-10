Thorsten Fink est très clair : "Ce jour-là, je partirai de moi-même"

Thorsten Fink est très clair : "Ce jour-là, je partirai de moi-même"
Photo: © photonews

Le KRC Genk doit se refaire une santé après l'élimination en Coupe des oeuvres d'Anderlecht et la lourde défaite à l'Antwerp. Thorsten Fink a fait le point.

Thorsten Fink vit des semaines compliquées avec le Racing Genk, et espère donc que le déplacement des Limbourgeois à Midtjylland sera l'opportunité de relancer la machine. "Je suis autocritique. J'assume avoir une plus grande responsabilité dans la situation que les joueurs", assure l'Allemand dans des propos relayés par Het Laatste Nieuws.

"Le rythme des matchs avec beaucoup de rencontres européennes est intense, mais notre ambition est d'atteindre le top 4. Nous ne voulons pas rester autour de la huitième position jusqu'en février ou mars", reconnaît Fink. 

Thorsten Fink sous pression ? 

" Est-ce que j'ai la pression ? Allez à Hambourg, c'est là que vous ressentez vraiment la pression. Ici, il y a 50 000 fans de moins dans le stade. Mais si le club et les supporters estiment que je ne suis plus la bonne personne pour atteindre les objectifs, je partirai", affirme ensuite le coach du Racing Genk.

"Ce ne sera pas un problème. Selon moi, cependant, ça ne sera pas mieux avec un autre entraîneur". Fink reste donc convaincu qu'il est l'homme de la situation et ne se préoccupe pas de ce qui se dit dans la presse, selon quoi, notamment, une partie de son vestiaire serait mécontente de ses méthodes.


"Je ne lis pas la presse. Je ressens ce que je ressens dans mon vestiaire et nous nous soutenons mutuellement, c'est important", déclare-t-il avec confiance. "Je peux me regarder dans le miroir et dire que je fais tout pour que nous sortions de cette situation difficile". 

