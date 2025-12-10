Monaco sur la bonne voie ? Sébastien Pocognoli se prononce

Monaco a battu Galatasaray 1-0 et Sébastien Pocognoli s'est montré satisfait. Le coach belge a salué la réaction de son groupe.

Monaco s’est imposé 1-0 contre Galatasaray dans un match crucial pour la suite en Ligue des champions. Denis Zakaria a manqué un penalty, mais Balogun a offert la victoire à son équipe. Une prestation solide, surtout en seconde période.

"Je suis satisfait de notre prestation, je sais ce qu’on est capables de faire", a expliqué le coach. Pocognoli a mis en avant la réaction de son groupe. "Je suis fier de la manière dont on a joué en seconde période, de la manière dont Zakaria a réagi après son penalty manqué ou la réaction de Balogun après ses deux ratés. C’est la clé, il faut rester positif."

Le révéil de son équipe ?

L'entraîneur a comparé cette performance à celle contre le PSG. "Après Paris, j’avais dit que je m’étais reconnu dans mon équipe. Là, c’est pareil." Il a apprécié l’ambiance autour du terrain. "J’ai aimé la communion avec le public en fin de match."

Concernant les chances de qualification, il reste prudent. "La qualification à portée ? Non, ça va dépendre des autres résultats." Pour lui, il n’y a pas de calculs à faire, seulement continuer à avancer avec le même état d’esprit.

"Je retiens que c’est notre troisième clean-sheet. On a notre campagne entre nos mains. Il nous reste deux gros matches à jouer, surtout à domicile, il va falloir donner le maximum", a conclu l’entraîneur monégasque.