Un espoir pour l'Union ? Le Bayern de Vincent Kompany n'abordera pas ce match comme prévu

Le Bayern devra fermer plusieurs tribunes contre l'Union en Ligue des champions. Une sanction qui réduira l'ambiance à Munich.

Dans quelques semaines, l’Union Saint-Gilloise devra aller jouer à Munich, le déplacement le plus compliqué en Ligue des champions pour les Bruxellois. Le Bayern n’a encaissé que deux buts à domicile et a remporté tous ses matchs devant son public cette saison.

Cette future rencontre ne se déroulera pas dans les conditions habituelles. L’ambiance, d’ordinaire écrasante à l’Allianz Arena, sera moins forte que prévu. Et c'est à cause des... supporters.

Pourquoi moins d'ambiance ?

Selon Bild, plusieurs blocs seront fermés pour ce match, dont les tribunes 111 à 114 et une partie de la Südkurve, le cœur de l’ambiance bavaroise. La sanction vient d’un sursis prononcé en mars après des fumigènes. Contre le Sporting Portugal, certains fans ont recommencé.

Le Bayern avait gagné 3-1 ce soir-là, mais ça n’a pas évité la punition. Moins de supporters, moins de bruit et un environnement un peu moins intimidant pour les Saint-Gillois ?



Pour l’Union, ce contexte peut offrir un petit avantage, car l’équipe doit absolument prendre des points pour rester en course pour les barrages. Vincent Kompany est belge, mais il ne pourra pas aider l'Union.