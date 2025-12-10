"Il m'insultait tout le temps" : la crise s'aggrave entre Marc Brys et Samuel Eto'o

La crise entre Marc Brys et Samuel Eto'o prend une nouvelle tournure. Après la nomination unilatérale d'un autre sélectionneur, Brys a dévoilé sa liste pour la CAN et n'a pas mâché ses mots.

Tout est parti de la décision de Samuel Eto’o de publier une liste de joueurs sans consulter Marc Brys et de nommer David Pagou comme nouveau sélectionneur du Cameroun. "Dès la première minute, il a voulu me mettre dehors. Il m’insultait tout le temps. J’étais un concurrent pour lui."

Mais Brys refuse d’abandonner. Au lieu d’accepter la situation, il est passé à l’offensive. Il a dévoilé sa sélection pour la CAN, avec notamment André Onana, Vincent Aboubakar et Eric Maxim Choupo-Moting.

Selon Brys, Eto’o a volontairement écarté des joueurs essentiels. "Comment peut-on aller à la Coupe d’Afrique sans un gardien de classe mondiale ? Ou sans des leaders comme Aboubakar ?" s’interroge-t-il. "Ça ne me surprend pas. Ça vient de quelqu’un de narcissique."

Brys continue son travail malgré le renvoi décidé par Eto’o

La situation devient encore plus confuse, car chacun raconte sa version. Eto’o fait comme si Brys avait été remplacé, mais le Belge refuse de partir. Il continue à travailler comme sélectionneur et le dit clairement.



Entre-temps, le ministère camerounais des Sports a tranché : Brys est et reste le sélectionneur officiel. "Tant que le président n’a pas nommé Pagou, Marc Brys reste l’entraîneur."