Un fidèle serviteur du RSC Anderlecht va tirer sa révérence après 27 ans de carrière
Photo: © photonews
Une page de plus de l'histoire de Neerpede va se tourner. René Peeters, fidèle serviteur du RSC Anderlecht, va prendre sa retraite au terme de la saison.

Le RSC Anderlecht va dire au revoir à l'un de ses plus fidèles serviteurs : René Peeters (64 ans), présent au club depuis 27 ans, prendra sa retraite au terme de la saison 2025-2026, a annoncé le Sporting via un communiqué sur son site officiel.

Peeters a été formé à Anderlecht en tant que joueur, et a joué une saison en équipe A en 1982-1983. C'est une fois sa carrière de joueur terminée qu'il reviendra au Parc Astrid, devenant entraîneur des U9 en 1999... avant de ne plus quitter Anderlecht.

Peeters a tout connu au RSCA

Au fil des années, René Peeters gravira les échelons mais restera entraîneur de jeunes à Anderlecht, depuis les U9 jusqu'aux U21 en passant par les U10, U14 et U16. Durant son parcours, il croisera tous les grands talents du RSCA - Kompany, Vanden Borre, Lukaku, Tielemans, Verschaeren...

En 2014-2015, Peeters était l'un des adjoints de Besnik Hasi à la tête de l'équipe A. Il n'a cependant jamais entraîné d'équipe première et affirme dans le communiqué du RSCA n'en avoir jamais eu l'ambition.


"Mon projet est maintenant de simplement profiter de la vie. Si jamais l'envie me reprend, je pourrai toujours m'impliquer dans le football. Cependant, une chose est certaine : je ne travaillerai jamais pour un autre club belge dans le domaine de la formation des jeunes. C'est tout simplement inconcevable pour moi. Je n'ai jamais connu autre chose que le Royal Sporting Club Anderlecht", conclut Peeters. 

