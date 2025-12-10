Sébastien Pocognoli relancé ? Monaco retrouve le sourire face à Galatasaray en Ligue des champions

Muzamel Rahmat
| Commentaire
Sébastien Pocognoli relancé ? Monaco retrouve le sourire face à Galatasaray en Ligue des champions

Suis Walfoot dès à présent sur Instagram!

Monaco a battu Galatasaray 1-0 en Ligue des champions. Balogun a offert la victoire après avoir raté un penalty plus tôt dans le match.

L’AS Monaco avait besoin d’un résultat positif face à Galatasaray pour rester dans la course en Ligue des champions. L’équipe de Sébastien Pocognoli devait se rattraper après la défaite 1-0 du week-end contre Brest, concédée malgré une supériorité numérique.

Les deux équipes ont tenté de construire en première période, sans trouver la moindre ouverture. Monaco a manqué de précision dans les derniers mètres et Galatasaray n’a pas pas accéléré.

Le réveil de Monaco ?

Takumi Minamino a obtenu un penalty qui aurait pu changer la rencontre, mais Folarin Balogun l’a manqué à la 50e minute. Une occasion gâchée qui a ajouté un peu plus de tension à la rencontre.

Balogun s’est rattrapé vingt minutes plus tard. Sur un corner mal défendu, le ballon a traîné devant le but et l’attaquant l’a poussé au fond des filets.


Grâce à cette victoire, Monaco remonte à la 18e place et est en course dans la compétition. L'équipe de Pocognoli alterne entre les bons et mauvais résultats.

Commentaire
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
Champions League
Champions League Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Classement Stats Transferts
Monaco
Galatasaray
Sébastien Pocognoli

Plus de news

Chelsea ne va pas apprécier : la réponse de Charles De Ketelaere après sa grosse performance

Chelsea ne va pas apprécier : la réponse de Charles De Ketelaere après sa grosse performance

09:30
"Mon cœur d'amateur de football saigne" : David Hubert a eu du mal à fermer l'oeil cette nuit Réaction

"Mon cœur d'amateur de football saigne" : David Hubert a eu du mal à fermer l'oeil cette nuit

09:20
Un duel presque équilibré : voici ce que pense la presse française de l'Union Saint-Gilloise

Un duel presque équilibré : voici ce que pense la presse française de l'Union Saint-Gilloise

09:00
Le limogeage de Nicky Hayen a pris tout le monde de court... même Arsenal

Le limogeage de Nicky Hayen a pris tout le monde de court... même Arsenal

08:00
La VAR prive l'Union de l'égalisation : "Il y a un problème"

La VAR prive l'Union de l'égalisation : "Il y a un problème"

07:40
"Je sais ce que les gens vont dire" : la réaction très honnête de Kevin Mac Allister après son but annulé Réaction

"Je sais ce que les gens vont dire" : la réaction très honnête de Kevin Mac Allister après son but annulé

07:00
1
Pas de retour sur nos terrains pour Leandro Trossard

Pas de retour sur nos terrains pour Leandro Trossard

07:20
Des Playdowns à un candidat aux Playoffs : la résurrection de l'Antwerp

Des Playdowns à un candidat aux Playoffs : la résurrection de l'Antwerp

06:40
🎥 Que le football (et le VAR) peut être cruel : le hors-jeu à s'arracher les cheveux qui prive l'Union du 3-3

🎥 Que le football (et le VAR) peut être cruel : le hors-jeu à s'arracher les cheveux qui prive l'Union du 3-3

23:10
1
Champions League : De Ketelaere offre la victoire contre Chelsea, Theate battu à Barcelone

Champions League : De Ketelaere offre la victoire contre Chelsea, Theate battu à Barcelone

23:20
Peuchère, ils y étaient presque ! L'Union à quelques millimètres d'une remontada contre Marseille

Peuchère, ils y étaient presque ! L'Union à quelques millimètres d'une remontada contre Marseille

22:55
8
Sa réaction était attendue : Nicky Hayen très ému après son licenciement

Sa réaction était attendue : Nicky Hayen très ému après son licenciement

22:20
Hommage à Glen De Boeck, puis défaite du RSCA Futures

Hommage à Glen De Boeck, puis défaite du RSCA Futures

22:40
Mais qui (re)voilà ? Un oublié a rejoué pour Anderlecht (avec les Futures)

Mais qui (re)voilà ? Un oublié a rejoué pour Anderlecht (avec les Futures)

22:00
"Nous avons tous été surpris" : visiblement, les joueurs de Bruges n'ont pas poussé Nicky Hayen dehors

"Nous avons tous été surpris" : visiblement, les joueurs de Bruges n'ont pas poussé Nicky Hayen dehors

21:00
Ivan Leko, de la galère gantoise à la Champions League : il réagit à son retour surprise à Bruges

Ivan Leko, de la galère gantoise à la Champions League : il réagit à son retour surprise à Bruges

21:40
1
Une pépite verrouillée : Anderlecht trouve un accord avec un jeune talent

Une pépite verrouillée : Anderlecht trouve un accord avec un jeune talent

21:20
Deux joueurs en échec, Khalaili en feu : les notes de l'Union contre Marseille Analyse

Deux joueurs en échec, Khalaili en feu : les notes de l'Union contre Marseille

00:15
Leurs aînés devront mieux faire : défaite pour l'Union en Youth League

Leurs aînés devront mieux faire : défaite pour l'Union en Youth League

20:00
Il n'était pas de taille : malgré sa folle saison, Anders Dreyer s'incline devant Lionel Messi

Il n'était pas de taille : malgré sa folle saison, Anders Dreyer s'incline devant Lionel Messi

20:30
Le directeur sportif de Bruges explique le coup de tonnerre Leko : "C'était une décision difficile"

Le directeur sportif de Bruges explique le coup de tonnerre Leko : "C'était une décision difficile"

19:00
1
La Côte d'Ivoire annonce sa sélection, et il y a une très bonne nouvelle pour Charleroi !

La Côte d'Ivoire annonce sa sélection, et il y a une très bonne nouvelle pour Charleroi !

19:30
"Un grand Monsieur" : Siebe Van der Heyden donne son avis sur Vincent Kompany

"Un grand Monsieur" : Siebe Van der Heyden donne son avis sur Vincent Kompany

18:20
La famille formule une demande particulière après le décès de Glen De Boeck

La famille formule une demande particulière après le décès de Glen De Boeck

18:00
L'Union SG a désormais plus de chances que le Club de Bruges de se qualifier en Ligue des champions ?

L'Union SG a désormais plus de chances que le Club de Bruges de se qualifier en Ligue des champions ?

17:00
Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 09/12: Leko - De Mil

Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 09/12: Leko - De Mil

16:20
Hein Vanhaezebrouck explique pourquoi Anderlecht ne sera pas champion : "Trop vulnérables"

Hein Vanhaezebrouck explique pourquoi Anderlecht ne sera pas champion : "Trop vulnérables"

17:30
2
Retour d'un absent de longue date au Bayern avant le prochain match de Ligue des champions

Retour d'un absent de longue date au Bayern avant le prochain match de Ligue des champions

16:40
Rik De Mil vers un départ de Charleroi pour remplacer Ivan Leko à La Gantoise ?

Rik De Mil vers un départ de Charleroi pour remplacer Ivan Leko à La Gantoise ?

16:20
2
Encore une fois, Besnik Hasi voit son analyse confirmée : Anderlecht ne peut plus se passer de ce joueur

Encore une fois, Besnik Hasi voit son analyse confirmée : Anderlecht ne peut plus se passer de ce joueur

16:00
1
Thorgan Hazard et Nathan Saliba donnent rendez-vous aux supporters ce mercredi : voici comment participer

Thorgan Hazard et Nathan Saliba donnent rendez-vous aux supporters ce mercredi : voici comment participer

15:30
🎥 "À bientôt" : Romelu Lukaku est de retour à l'entraînement

🎥 "À bientôt" : Romelu Lukaku est de retour à l'entraînement

14:17
L'Égypte et l'Iran protestent contre le "Pride Match" : "Un acte déraisonnable"

L'Égypte et l'Iran protestent contre le "Pride Match" : "Un acte déraisonnable"

15:00
"On va la gagner une fois, la Coupe du monde" : Eden Hazard optimiste pour le futur des Diables Rouges

"On va la gagner une fois, la Coupe du monde" : Eden Hazard optimiste pour le futur des Diables Rouges

14:40
OFFICIEL : un club belge est racheté par QSI, entreprise qui détient le PSG

OFFICIEL : un club belge est racheté par QSI, entreprise qui détient le PSG

13:54
Un club belge va être racheté par QSI, la société détentrice du PSG

Un club belge va être racheté par QSI, la société détentrice du PSG

13:20

Plus de news

Les plus populaires

Champions League

 Journée 6
Kairat Almaty Kairat Almaty 0-1 Olympiakos Piraeus Olympiakos Piraeus
Bayern Munich Bayern Munich 3-1 Sporting Portugal Sporting Portugal
PSV PSV 2-3 Atlético Madrid Atlético Madrid
Atalanta Atalanta 2-1 Chelsea Chelsea
Union SG Union SG 2-3 Marseille Marseille
FC Barcelone FC Barcelone 2-1 Eintracht Francfort Eintracht Francfort
Inter Inter 0-1 Liverpool Liverpool
Monaco Monaco 1-0 Galatasaray Galatasaray
Tottenham Tottenham 3-0 Slavia Prague Slavia Prague
Villarreal Villarreal 18:45 FC Copenhague FC Copenhague
FK Qarabag FK Qarabag 18:45 Ajax Ajax
Juventus Juventus 21:00 Pafos FC Pafos FC
Bayer Leverkusen Bayer Leverkusen 21:00 Newcastle Utd Newcastle Utd
Borussia Dortmund Borussia Dortmund 21:00 Bodo Glimt Bodo Glimt
Real Madrid Real Madrid 21:00 Manchester City Manchester City
Athletic de Bilbao Athletic de Bilbao 21:00 PSG PSG
FC Bruges FC Bruges 21:00 Arsenal Arsenal
SL Benfica SL Benfica 21:00 Napoli Napoli
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2025 www.walfoot.be All Rights Reserved