Sébastien Pocognoli relancé ? Monaco retrouve le sourire face à Galatasaray en Ligue des champions

Monaco a battu Galatasaray 1-0 en Ligue des champions. Balogun a offert la victoire après avoir raté un penalty plus tôt dans le match.

L’AS Monaco avait besoin d’un résultat positif face à Galatasaray pour rester dans la course en Ligue des champions. L’équipe de Sébastien Pocognoli devait se rattraper après la défaite 1-0 du week-end contre Brest, concédée malgré une supériorité numérique.

Les deux équipes ont tenté de construire en première période, sans trouver la moindre ouverture. Monaco a manqué de précision dans les derniers mètres et Galatasaray n’a pas pas accéléré.

Le réveil de Monaco ?

Takumi Minamino a obtenu un penalty qui aurait pu changer la rencontre, mais Folarin Balogun l’a manqué à la 50e minute. Une occasion gâchée qui a ajouté un peu plus de tension à la rencontre.

Balogun s’est rattrapé vingt minutes plus tard. Sur un corner mal défendu, le ballon a traîné devant le but et l’attaquant l’a poussé au fond des filets.



Grâce à cette victoire, Monaco remonte à la 18e place et est en course dans la compétition. L'équipe de Pocognoli alterne entre les bons et mauvais résultats.