Peut-on déjà dire que le RFC Liège a réussi sa première partie de saison ?

L'objectif du RFC Liège cette saison est clair : atteindre le top six. Les hommes de Gaëtan Englebert sont actuellement bien lancés pour y figurer en fin de saison. À deux matchs de la fin de cette première partie de saison, quel bilan les Sang et Marines peuvent-ils tirer ?

Le RFC Liège ne jouera pas ce weekend. Il ne reste donc plus que deux matchs au rendez-vous pour les Sang et Marines avant la trêve. Une rencontre à domicile contre Lokeren le jeudi 18 décembre et un déplacement à Molenbeek pour y affronter le RWDM le dimanche 21. Au classement, le RFC Liège est quatrième. Le matricule 4 compte cependant un match de plus que la plupart de ses adversaires. Après une période plus difficile avec trois défaites et un nul, les Liégeois ont renoué avec la victoire dimanche en s'imposant 2-0 face à Courtrai. Une victoire importante pour le RFC Liège, qui leur permet de mettre fin à leur série de quatre matchs sans victoire.

Au micro de DAZN Belgium, le coach Gaëtan Englebert ne veut pas encore parler de début de saison réussi : "On va pouvoir préparer sereinement les deux derniers matchs de l’année. On a plus ou moins 10 jours pour se préparer, il faudra remettre les mêmes ingrédients contre Lokeren pour aller chercher encore trois points. Si on termine bien cette série, on aura réalisé une très bonne première partie de saison." Le RFC Liège espère terminer en beauté sa première partie de saison.

Pas de 1/8 de finale de Coupe

Le RFC Liège qui espérait créer la surprise en Coupe de Belgique n'est pas parvenu à s'imposer en 1/16e de finale. Ils se sont inclinés 0-1 contre le Sporting de Charleroi. Passer ce tour aurait évidemment été une surprise, mais les supporters sang et marine et les joueurs en rêvaient. Finalement, ça n'a pas été le cas. Le club liégeois n'est pas passé bien loin de créer la surprise comme l'a raconté le coach à notre micro après la rencontre : "Ça ne s’est pas joué à grand-chose, encore une fois : des détails, de l’attention, de la concentration jusqu’à la dernière minute. C’est ce qui nous a manqué aujourd’hui pour espérer aller plus loin, décrocher les prolongations et peut-être faire encore mieux."

En championnat, le RFC Liège se montre parfois solide, mais manque de régularité. Les Sang et Marine vont chercher de jolis succès face à des équipes comme Courtrai, le RWDM ou Lokeren, mais s’inclinent ou font match nul parfois face à des équipes plus faibles sur le papier comme l'Olympic Charleroi, les Francs Borains ou les jeunes d'Anderlecht. Si Liège était parvenu à ne pas perdre des plumes face à ces formations, on pourrait presque parler de début de saison parfait.



Mais si on doit tirer un bilan clair : il est positif. Le RFC Liège est dans le haut du classement et est toujours en bonne position pour une éventuelle qualification en play-offs via le top 6. La Coupe de Belgique était vue comme un bonus, donc il n'y a de ce côté pas de sous-performance. Les supporters sang et marine, le staff et les joueurs ont de quoi se satisfaire de ce début de saison dans l'ensemble. Le bilan en championnat est le suivant : huit victoires, deux nuls et six défaites. 26 points pris au total.