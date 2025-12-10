La révélation du deuxième tour, au Standard ? "En tant qu'attaquant, les buts appellent les buts"

Buteur à deux reprises lors des deux derniers matchs et titulaire pour la première fois sur la pelouse du Cercle, Timothé Nkada espère être enfin lancé avec le Standard. L'attaquant français a su garder la tête froide malgré son faible temps de jeu en début de saison.

Deux jours avant la réception de Louvain, Timothé Nkada s’est présenté en conférence de presse quelques minutes avant Vincent Euvrard pour évoquer sa montée en puissance au Standard et ses sensations depuis son arrivée.

Souvent sur le banc et utilisé en fin de match en début de saison, l’attaquant français a marqué lors des deux dernières sorties des Rouches et a fêté sa première titularisation au Cercle de Bruges. Un moment qui pourrait être un tournant dans sa saison.

"Ça fait du bien au moral. En tant que compétiteur, on a l’ambition d’être titulaire et de marquer. Spécialement la semaine dernière, dans une victoire. C’était le bon moment, et on a encore de belles échéances à venir, une belle fin d’année. C’est le moment d’apporter de bonnes choses à l’équipe."

Timothé Nkada a su garder la tête froide

Malgré son faible temps de jeu lors des quinze premières journées, Timothé Nkada avait cependant eu quelques occasions d’ouvrir son compteur, sans parvenir à le faire. L’ancien buteur de Rodez a réussi à ne pas trop douter et à garder la tête froide.

"Bien sûr, ça trotte dans la tête quand on ne marque pas. Il y a du doute, c’est ça la vie d’un attaquant. L’important, c’est comment tu gères la frustration et le doute, quel ingrédient tu mets pour marquer. Je suis resté concentré et travailleur, et c’est important de ne pas se perdre dans l’obsession de marquer au point d’en oublier le jeu. Garder confiance et marquer à l’entraînement, c’est aussi important."





Je ne me fixe pas d'objectif de buts"

Ce vendredi, il espère profiter d’une nouvelle titularisation en pointe pour inscrire son premier but à Sclessin, qu’il attend avec impatience. "C’est clair que j’ambitionne de mettre ce premier but à Sclessin. Cela aurait une saveur différente de marquer devant tous les supporters."

"Est-ce que je me suis fixé un objectif de buts sur la saison ? Non, pas vraiment. Je prends les matchs les uns après les autres. Je veux contribuer aux victoires de l’équipe et ne pas me mettre de pression sur le nombre. Mais en tant qu’attaquant, les buts appellent les buts et plus tu as confiance, plus tu es précis et relâché", a conclu Timothé Nkada.