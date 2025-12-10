Voici la date à laquelle les Diables Rouges se rendront aux USA

La Belgique connaît le programme qui l'attend pour la Coupe du Monde 2026. Le premier match aura lieu le 15 juin prochain à Seattle ; la date d'arrivée approximative du groupe sur place est donc connue.

L'entrée en lice des Diables Rouges dans cette Coupe du Monde 2026 est donc prévue pour le 15 juin 2026 : une date assez tardive, qui va probablement permettre à l'Union Belge d'organiser deux matchs amicaux en Belgique avant de s'envoler pour les USA.

Mais un élément est crucial pour la fédération : le temps d'adaptation au décalage horaire, qui sera de 9 heures entre la côte ouest des USA et la Belgique. On estime qu'il faut environ un jour par heure de décalage pour totalement éliminer les effets du jetlag sur les organismes.

Bien sûr, arriver 9 jours avant la compétition sur place est difficile à envisager, et selon le Nieuwsblad, l'URBSFA aurait décidé de se rendre sur place une semaine avant le match face à l'Egypte (15/06 à Seattle). On imagine donc une arrivée le 8/06 à Seattle.

Les Diables Rouges logés tout près du centre d'entraînement ?

Le camp de base des Diables n'a pas encore été confirmé, mais tout semble indiquer qu'un accord sera rapidement trouvé pour que la Belgique utilise les installations des Seattle Sounders, le club de MLS de la ville de Seattle. Il s'agit de l'un des camps de base proposés par la FIFA, et la Belgique, en tant que tête de série, a la priorité pour son choix.



L'hôtel des Diables Rouges reste à déterminer mais là encore, le Nieuwsblad affirme qu'un accord est en bonne voie d'être trouvé avec le Hyatt Regency Lake Washington de Seattle, situé à quelques minutes du centre d'entraînement.