Vincent Mannaert et l'Union Belge ont pris leur décision concernant Rudi Garcia

Après la qualification des Diables Rouges pour la Coupe du Monde, certaines voix s'étaient élevées pour qu'une évaluation du sélectionneur Rudi Garcia soit effectuée. L'Union Belge a pris sa décision.

Depuis sa nomination, Rudi Garcia a d'ores et déjà dû faire face à de nombreuses critiques, et les dernières trêves internationales n'ont pas calmé le jeu : les partages contre la Macédoine du Nord et au Kazakhstan, notamment, ont amené beaucoup de scepticisme quant à la capacité du sélectionneur à faire passer un palier à son équipe.

Les critiques venaient notamment du nord du pays, et des tensions avaient pu être constatées suite à la qualification, quand Garcia avait refusé de venir à l'interview pour répondre aux questions de Gilles De Bilde.

Garcia reste en poste

On imaginait toutefois mal l'Union Belge se séparer de son sélectionneur quelques mois avant la Coupe du Monde, et Vincent Mannaert avait d'ores et déjà confirmé qu'une évaluation positive avait été effectuée.

De nouveau interrogé sur le sujet par Het Laatste Nieuws, le directeur sportif de l'Union Belge a renouvelé sa confiance en Rudi Garcia. "La balance est positive. Nous continuons ensemble et l'objectif est que Rudi Garcia emmène notre équipe à la Coupe du Monde", affirme Mannaert.



"Les objectifs sont atteints. Il y en avait deux : le maintien en Nations League A, à ne pas sous-estimer, et la qualification en Coupe du Monde (...) Le grand défi du sélectionneur sera maintenant d'éviter la baisse de régime au cours d'un match et les erreurs défensives", conclut ensuite le directeur sportif de la RBFA.