Le premier transfert de l'hiver en Pro League s'entraîne déjà avec son nouveau club

Officiellement, le marché des transferts ne commence que dans un mois. Mais le KV Malines a déjà finalisé le premier transfert de l'hiver.

C'était un joli coup de la part du KV Malines la semaine dernière, lorsque plusieurs médias ont annoncé que Mauro Lenaerts (18 ans) deviendrait Sang & Or à partir du 1er janvier. Le jeune attaquant quitte le Lierse pour rejoindre la Jupiler Pro League.

Mauro Lenaerts à Malines plus tôt que prévu

L'attaquant, formé au Lierse, devait encore passer ses examens médicaux avant de pouvoir - s'ils sont réussis - officiellement signer au KVM. Il y a quelques mois, Lenaerts avait marqué en Coupe de Belgique contre le KV Malines, match à la suite duquel les Sang & Or sont entrés en contact avec le joueur.

Ce transfert avait causé une véritable polémique : les supporters ont notamment souhaité boycotter la rencontre face au Jong Genk et le club a également publiquement regretté que les choses se sachent si tôt.

En conséquence, Mauro Lenaerts s'entraîne d'ores et déjà avec l'équipe première du Malinwa à partir de mercredi. L'attaquant de 18 ans rejoindra gratuitement Malines cet hiver en provenance du Lierse, et pourra jouer à partir du 6 janvier.



Selon la Gazet van Antwerpen, Lenaerts n'était plus le bienvenu aux entraînements de Lierse une fois que son transfert a été divulgué. Il devait donc trouver une solution pour maintenir sa forme physique.