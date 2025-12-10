Un retour stratégique : Bob Madou, le CEO du Club de Bruges, retrouve un rôle clé à l'Union belge

Bob Madou retrouve un rôle à l'Union belge. Le CEO du Club de Bruges rejoint le conseil d'administration, aux côtés de plusieurs dirigeants du football professionnel.

Bob Madou représentera le football professionnel au sein de La Pro League, aux côtés de Sven Jaecques (Antwerp), Pierre François (Standard) et Frank Lagast (KV Malines).

Avec Madou et Jaecques, il y a deux dirigeants siégeant à la fois au conseil d’administration de la Pro League et à celui de l’Union belge. L'objectif est de faciliter le travail entre les deux instances.

Le conseil d’administration de l’Union belge compte dix membres : quatre venant des clubs professionnels, quatre issus du football amateur et deux indépendants.

Le retour de Bob Madou à l’Union belge

Pour Madou, c’est un retour à la fédération. Entre 2011 et 2016, il y avait occupé les postes de directeur médias & communication, puis de directeur business.

Lire aussi… Le Club de Bruges rêve d'un exploit face à Arsenal›

Âgé de 43 ans, Madou est le CEO du Club de Bruges depuis décembre 2023. Il met de nouveau son expérience au service de l’Union belge, avec une attention particulière pour le football professionnel.