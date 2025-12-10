Réaction "Mon cœur d'amateur de football saigne" : David Hubert a eu du mal à fermer l'oeil cette nuit

David Hubert est passé par toutes les émotions contre l'Olympique de Marseille. Il se veut fier de la prestation de son équipe.

La question d'introduction à la conférence de presse était simple : quel sentiment prévalait après la défaite contre l'OM ? La réponse était autrement plus compliquée : l'Union a d'abord magnifiquement entamé les débats pour ouvrir le score, avant de se montrer trop permissive défensivement et de se retrouver menée 1-3. Mais sur la base de la dernière demi-heure et de ses nombreuses occasions, le partage n'aurait pas été immérité.

"Je décide d'être fier", répond David Hubert après quelques secondes de réflexion en suspension. "Ce n'était pas parfait, les trois buts qu'on encaisse sont largement évitables. Mais nous avions défini un plan de jeu en tenant compte du fait que nous ne pourrions maintenir faire un pressing haut pendant 90 minutes. Il fallait saisir nos occasions, passer la ligne de pressing adverse une fois le ballon récupéré. Et je dois dire que nous l'avons bien exécuté en première mi-temps", commence-t-il.

Il s'en est fallu de très peu

L'Union a continué à y croire malgré deux buts de retard  : "Nous savions que nous aurions encore des possibilités. Nous avons créé une nouvelle dynamique avec nos remplaçants, ça leur a fait mal. Les gars n'ont pas abandonné, ils ont tout fait jusqu'à la 95e minute pour au moins égaliser et prendre un point qui aurait été  mérité au vu de la rencontre".

C'est le VAR qui s'y est opposé, en annulant le 3-3 de Kevin Mac Allister pour un hors-jeu d'un bout de chaussure, avant de récidiver sur le but de Promise David : "Mon cœur d'amateur de football saigne aujourd'hui. Quand on voit qu'il ne tire aucun avantage à être dans cette position... Nous avons encore eu des occasions, nous avons fait douter Marseille, c'est pour ça que je décide d'être fier".

Lire aussi… Un duel presque équilibré : voici ce que pense la presse française de l'Union Saint-Gilloise
Malgré cette dernière demi-heure, de feu, la défaite aura sans doute de lourdes conséquences dans la course au top 24. Pour en être, l'Union devra sans doute réaliser un 4 sur 6 contre l'Atalanta...et le Bayern Munich : "Nous savons qu'un point aurait été significatif. Mais bon, c'est comme ça. Il y a encore des choses à améliorer, mais il faut croire que c'est encore possible. Nous allons jouer le coup à fond, ne pas galvauder cette opportunité".

Un duel presque équilibré : voici ce que pense la presse française de l'Union Saint-Gilloise

La VAR prive l'Union de l'égalisation : "Il y a un problème"

"Je sais ce que les gens vont dire" : la réaction très honnête de Kevin Mac Allister après son but annulé Réaction

🎥 Que le football (et le VAR) peut être cruel : le hors-jeu à s'arracher les cheveux qui prive l'Union du 3-3

Peuchère, ils y étaient presque ! L'Union à quelques millimètres d'une remontada contre Marseille

Chelsea ne va pas apprécier : la réponse de Charles De Ketelaere après sa grosse performance

Deux joueurs en échec, Khalaili en feu : les notes de l'Union contre Marseille Analyse

Sébastien Pocognoli relancé ? Monaco retrouve le sourire face à Galatasaray en Ligue des champions

Le limogeage de Nicky Hayen a pris tout le monde de court... même Arsenal

Pas de retour sur nos terrains pour Leandro Trossard

Des Playdowns à un candidat aux Playoffs : la résurrection de l'Antwerp

Champions League : De Ketelaere offre la victoire contre Chelsea, Theate battu à Barcelone

Sa réaction était attendue : Nicky Hayen très ému après son licenciement

Hommage à Glen De Boeck, puis défaite du RSCA Futures

Mais qui (re)voilà ? Un oublié a rejoué pour Anderlecht (avec les Futures)

"Nous avons tous été surpris" : visiblement, les joueurs de Bruges n'ont pas poussé Nicky Hayen dehors

Ivan Leko, de la galère gantoise à la Champions League : il réagit à son retour surprise à Bruges

Une pépite verrouillée : Anderlecht trouve un accord avec un jeune talent

Leurs aînés devront mieux faire : défaite pour l'Union en Youth League

L'Union SG a désormais plus de chances que le Club de Bruges de se qualifier en Ligue des champions ?

L'Union et Marseille, deux équipes revanchardes : les Bruxellois visent un pas décisif vers la qualification

Il n'était pas de taille : malgré sa folle saison, Anders Dreyer s'incline devant Lionel Messi

Le directeur sportif de Bruges explique le coup de tonnerre Leko : "C'était une décision difficile"

La Côte d'Ivoire annonce sa sélection, et il y a une très bonne nouvelle pour Charleroi !

"Un grand Monsieur" : Siebe Van der Heyden donne son avis sur Vincent Kompany

La famille formule une demande particulière après le décès de Glen De Boeck

Des mesures draconiennes à Anderlecht : la crainte reste palpable aux abords du Lotto Park

Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 09/12: Leko - De Mil

Hein Vanhaezebrouck explique pourquoi Anderlecht ne sera pas champion : "Trop vulnérables"

Retour d'un absent de longue date au Bayern avant le prochain match de Ligue des champions

"J'ai donné quelques conseils à mes coéquipiers" : Arthur Vermeeren méfiant avant de retrouver l'Union

Rik De Mil vers un départ de Charleroi pour remplacer Ivan Leko à La Gantoise ?

Encore une fois, Besnik Hasi voit son analyse confirmée : Anderlecht ne peut plus se passer de ce joueur

Thorgan Hazard et Nathan Saliba donnent rendez-vous aux supporters ce mercredi : voici comment participer

🎥 "À bientôt" : Romelu Lukaku est de retour à l'entraînement

L'Égypte et l'Iran protestent contre le "Pride Match" : "Un acte déraisonnable"

