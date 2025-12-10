"Mon cœur d'amateur de football saigne" : David Hubert a eu du mal à fermer l'oeil cette nuit

David Hubert est passé par toutes les émotions contre l'Olympique de Marseille. Il se veut fier de la prestation de son équipe.

La question d'introduction à la conférence de presse était simple : quel sentiment prévalait après la défaite contre l'OM ? La réponse était autrement plus compliquée : l'Union a d'abord magnifiquement entamé les débats pour ouvrir le score, avant de se montrer trop permissive défensivement et de se retrouver menée 1-3. Mais sur la base de la dernière demi-heure et de ses nombreuses occasions, le partage n'aurait pas été immérité.

"Je décide d'être fier", répond David Hubert après quelques secondes de réflexion en suspension. "Ce n'était pas parfait, les trois buts qu'on encaisse sont largement évitables. Mais nous avions défini un plan de jeu en tenant compte du fait que nous ne pourrions maintenir faire un pressing haut pendant 90 minutes. Il fallait saisir nos occasions, passer la ligne de pressing adverse une fois le ballon récupéré. Et je dois dire que nous l'avons bien exécuté en première mi-temps", commence-t-il.

Il s'en est fallu de très peu

L'Union a continué à y croire malgré deux buts de retard : "Nous savions que nous aurions encore des possibilités. Nous avons créé une nouvelle dynamique avec nos remplaçants, ça leur a fait mal. Les gars n'ont pas abandonné, ils ont tout fait jusqu'à la 95e minute pour au moins égaliser et prendre un point qui aurait été mérité au vu de la rencontre".

C'est le VAR qui s'y est opposé, en annulant le 3-3 de Kevin Mac Allister pour un hors-jeu d'un bout de chaussure, avant de récidiver sur le but de Promise David : "Mon cœur d'amateur de football saigne aujourd'hui. Quand on voit qu'il ne tire aucun avantage à être dans cette position... Nous avons encore eu des occasions, nous avons fait douter Marseille, c'est pour ça que je décide d'être fier".

Malgré cette dernière demi-heure, de feu, la défaite aura sans doute de lourdes conséquences dans la course au top 24. Pour en être, l'Union devra sans doute réaliser un 4 sur 6 contre l'Atalanta...et le Bayern Munich : "Nous savons qu'un point aurait été significatif. Mais bon, c'est comme ça. Il y a encore des choses à améliorer, mais il faut croire que c'est encore possible. Nous allons jouer le coup à fond, ne pas galvauder cette opportunité".