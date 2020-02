Mikel Arteta : "Tout montre à quel point nous sommes à la traîne"

Malgré la large victoire de son équipe face à Newcastle en championnat (4-0), l'entraîneur d'Arsenal a conscience des manques criants des Gunners.

Depuis son arrivée sur le banc d'Arsenal le 21 décembre dernier, Mikel Arteta présente un joli bilan de quatre victoires, cinq nuls et une défaite. L'Espagnol parvient à redresser une équipe qui semblait à la dérive en championnat et l'optimisme est de retour à Arsenal.

Il a parlé de philosophie de jeu mais a aussi voulu tempérer l'euphorie ambiante. "La première chose à faire est d’être clair et précis dans la qualité de jeu que vous voulez avoir. Ensuite, vous devez convaincre les joueurs et les faire adhérer à vos idées et ce que vous voulez faire. Après cela, seulement, vous pouvez commencer à construire. Mais l’identité de jeu est le fondement de tout. Il doit s’agir d’un projet à long terme. À court terme, nous ne pouvons pas réaliser ce dont le club a besoin", a ainsi déclaré Mikel Arteta dans des propos accordés à Sky Sports.

"Le club veut se battre dès maintenant avec les meilleures équipes du pays et en Europe, mais cela n’est pas possible. Nous sommes très loin derrière en ce moment et tout montre à quel point nous sommes à la traîne. Nous devons faire en sorte que cet écart se réduise de plus en plus. Mais il faudra beaucoup de bonnes décisions ainsi qu’une grande quantité d’énergie et d’engagement pour y parvenir", a ensuite prévenu l'Espagnol.