On ne rigole pas avec les rivalités en Italie : attaques et bus incendiés

Le derby des Pouilles est toujours chaud en Italie. Pourtant, Lecce et Bari ne s'affrontent plus, étant donné que ces derniers sont désormais en Serie C.

Des Tifosi de Bari ont alors décidé de profiter d'un déplacement des supporters de leurs ennemis de Lecce pour connaître de nouvelles confrontations... extra-sportives. Lecce affronte la Roma ce dimanche à 18h. Contrairement à quatres autres rencontres de Serie A reportées à cause du coronavirus, ce match aura bien lieu. Les supporters du petit poucet Bari ont surpris ceux de Lecce en plein voyage vers la capitale. Ils ont attaqué leur bus avant de... les brûler, révèle les médias italiens. Ce qui donne des images assez surprenantes. Définitivement, on ne rigole pas avec les rivalités en Italie : Incident en marge de matchs en Italie. Sur l'autoroute A16 (au Nord des Pouilles), selon les premiers éléments (à confirmer), des "tifosi" de #Bari ont attaqué et incendié un bus de tifosi de #Lecce qui voyageaient vers Rome où se joue à 18h00 Roma - Lecce. pic.twitter.com/8UNM33QeJb — Thierry Cros (@tcros) February 23, 2020





