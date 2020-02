Les messages honteux envoyés à un joueur de la Fiorentina, à qui on souhaite "d'attraper le Corona virus"

Aujourd'hui joueur de la Fiorentina, Patrick Cutrone en a pris plein la tête suite à la rencontre de ce week-end.

L'AC Milan se déplaçait à la Fiorentina (1-1) ce week-end et a perdu deux points précieux en toute fin de match. L'égalisation est intervenue sur un penalty tiré par Pulgar, provoqué par l'ancien joueur du Milan AC Patrick Cutrone. Chose que certains supporters de Milan n'ont pas digéré, et l'ont fait savoir de façon scandaleuse.

L'attaquant de 22 ans est un produit du club et a été vendu l'été dernier à Wolverhampton, qui l'a immédiatement prêté à la Fiorentina.

Au terme de la rencontre, Cutrone a lui-même montré via son compte Instagram quelques uns de ces messages envoyés par certains supporters du Milan AC où l'on pouvait lire "Je te souhaite, à toi et à ta famille, d'attraper le Corona virus", ou encore "J'espère que Cutrone mourra de la même façon qu'Astori, de préférence le plus tôt possible", en référence au capitaine de la Fiorentina décédé dans son sommeil suite à une insuffisance cardiaque en mars 2018.