Equipier de CR7 et Messi, le rêve de Bernardo Silva bientôt réalité ?

Le joueur de Manchester City pourrait anticiper la sanction de Manchester City en Ligue des Champions.

Le Barca l'aurait dans son viseur. Et l'ailier portugais de 25 ans en est ravi : "Je joue avec Cristiano Ronaldo en équipe nationale et si je jouais avec Messi en club, je pourrais dire que j'ai joué avec les meilleurs de l'histoire et ce serait un plaisir. Bien que ce soit compliqué, à City ou au Barça, je serais enchanté" a-t-il confié à la radio catalane SER.

A la veille du match de Manchester City contre le real Madrid, son actuel coach est d'ailleurs revenu sur cette sanction dont on a tant parlé ces derniers jours : "Il y aura d'autres opportunités pour gagner la Ligue des Champions. Tant qu'on est en vie, personne ne sait ce qu'il peut se passer" a indiqué Pep Guardiola en conférence de presse d'avant match.