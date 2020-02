La direction gantoise fixe ses conditions pour un départ du meilleur buteur du championnat

Jonathan David est devenu le nouveau Taureau d'Or belge ce week-end, grâce à un joli hat-trick réalisé contre une équipe de Saint-Trond qui ne semble plus vraiment concernée par la fin de la phase classique.

18 buts, 8 passes décisives ; impliqué dans 26 buts en 25 rencontres, le jeune canadien est l'un des hommes forts de cette saison. Forcément, il s'est attiré les regards des plus grands championnats européens. La Premier League, bien sûr, avec notamment Arsenal et Everton. Mais aussi d'autres clubs tels que Porto, Lyon ou l'Ajax.

La direction gantoise aimerait garder son jeune talent une saison supplémentaire. Mais Ivan De Witte sait que cela ne sera pas facile. Interrogé par Het Laatste Nieuws, il a déjà fixé une condition : "On ne le laissera pas partir en dessous de 25 millions, ça c'est certain".