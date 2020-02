Kylian Mbappé a révélé le moment où sa vie a basculé

L'attaquant du Paris Saint-Germain est déjà une star mondiale à seulement 21 ans. Il a réalisé des efforts considérables durant son enfance pour en arriver là.

Kylian Mbappé (21 ans, 30 matchs et 25 buts toutes compétitions cette saison) a révélé le moment où sa vie a basculé auprès de The Player's Tribune.

"J’avais la tête dans les nuages. Et j’étais vraiment un bon joueur mais le tournant pour moi – vraiment le tournant de toute ma vie – a été la Coupe de Seine-Saint-Denis quand j’avais 11 ans. On a atteint les demi-finales et le match a eu lieu dans un vrai stade, à Gagny et je me rappelle même que c’était un mercredi. C’est vous dire à quel point ce souvenir est présent dans ma mémoire. Je n’avais jamais joué dans un stade aussi grand avant, avec autant de spectateurs. J’étais terrifié. Je veux dire, vraiment, je n’arrivais presque pas à courir tellement j’avais peur. J’ai à peine touché le ballon. Et je n’oublierai jamais, après le match, ma mère est descendue sur le terrain et m’a attrapé par les oreilles. Pas parce que j’avais mal joué. Parce que j’avais eu peur", a expliqué le champion du monde.

"Elle m’a dit: “Tu vas te rappeler de ce moment toute ta vie. Tu dois toujours croire en toi, même si tu échoues. Tu peux rater 60 buts. Tout le monde s’en fout. Mais le fait que tu refuses de jouer parce que tu as peur, ça peut te hanter toute ta vie.' Ce sont les mots exacts qu’elle a utilisés et ça m’a vraiment changé au point que je n’ai plus jamais eu peur de ma vie sur un terrain de football. Il n’y a pas de Kylian Mbappé sans ma mère, mon père, ma communauté, mes amis", a conclu Mbappé.