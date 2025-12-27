Un coup en or à tenter : l'un des meilleurs buteurs de Pro League bientôt gratuit

En fin de contrat le 30 juin 2026, Bruny Nsimba ignore encore quel sera son avenir. Auteur de six buts en Jupiler Pro League, il pourrait représenter un superbe coup pour les clubs belges.

Après un début de saison très difficile, Dender va beaucoup mieux depuis quelques semaines. La lanterne rouge pointe à la septième place du classement des cinq derniers matchs, avec un bilan de 7 points sur 15.

Les automatismes prennent évidemment forme depuis l'arrivée de Hayk Milkon, mais aussi et surtout, le meilleur joueur de Dender est de retour à son meilleur niveau après une première partie de saison en demi-teinte.

Bruny Nsimba, une occasion en or pour les clubs de Pro League

Depuis le déplacement au Racing Genk du 5 octobre, Bruny Nsimba a marqué dans six des dix derniers matchs de Dender et a également délivré deux passes décisives. Cela ne le place qu'à deux réalisations de la tête du classement des buteurs, désormais détenue par Keisuke Goto après son doublé face au Standard, ce vendredi.

Sous contrat jusqu'au 30 juin 2026, l'attaquant de 25 ans ne semble cependant pas se diriger vers une prolongation à Dender, et un départ pourrait donc devenir une réalité dès le mercato hivernal, même si la lanterne rouge voudra évidemment tout faire pour conserver son meilleur élément le plus longtemps possible.



Estimé à 1,5 M€ sur le site de référence Transfermarkt, Bruny Nsimba jouirait déjà de l'intérêt de Göztepe, en Turquie, selon le média local Yeni Asir. Il pourrait donc quitter la Belgique, mais représenterait tout de même une occasion en or pour une bonne partie des clubs de notre championnat.