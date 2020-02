Lyon a créé la surprise face à la Juventus : "Il ne faut pas s'enflammer"

Le milieu de l'Olympique Lyonnais a rappelé qu'il restait un match retour après la victoire des siens contre la Juventus ce mercredi soir en huitième de finale aller de la Ligue des champions.

Brillant face à la Juventus Houssem Aouar était heureux de la victoire des siens mais se voulait prudent. "Je vais retenir la prestation de l'équipe. On savait qu'on n'était pas favoris, on a fait un très bon match, et il en reste un deuxième. Il ne faut pas s'enflammer", a confié le médian des Gones au micro de RMC Sport. "On a mis tous les ingrédients qu'il fallait mais ce n'est qu'un match aller, rien n'est fait. On va aller là-bas (à Turin, le 17 mars) avec beaucoup d'ambitions. Mais d'abord, il va falloir se replonger dans le Championnat car il nous faut des points. Et ensuite, on ne va pas aller là-bas en tant que victimes, mais plutôt avec de la confiance", a-t-il souligné.

Son coéquiper Anthony Lopes tenait quasiement le même refrain. "On a su se mettre à la hauteur de la Ligue des Champions, on sait qu'on peut jouer comme ça. Le résultat est là, on l'espérait, et on n'a pas encaissé de but. C'est une belle victoire, mais on n'est qu'à la moitié. Le plan de Garcia ? Notre système nous permettait d'être rapidement à leur contact, pour qu'ils ne se retournent pas. On devait aller sur eux, éviter de faire faute près de la surface. On a bien respecté les consignes du coach. C'est un travail collectif, mais il ne faut pas trop s'enflammer, on n'est qu'à la mi-temps."