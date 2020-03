Bundesliga : Paulinho porte Leverkusen, Leipzig calle face à Wolfsburg

Ce samedi après-midi, cinq rencontres de Bundesliga se sont déroulées en simultanées dans le cadre de la 25e journée. Découvrez tous les résultats !

Alors que la course au titre continue de ménager le suspense en Allemagne, cinq rencontres se sont déroulées simultanément cet après-midi. Dauphin du Bayern Munich, le RB Leipzig affrontait le VfL Wolfsburg tandis que le Bayer Leverkusen (4e), autre candidat candidat au Deutscher Meister, affrontait l'Eintracht Francfort. De l'autre côté du tableau, le Werder Brême (17e) se déplaçait à Berlin pour tenter un coup en attendant la rencontre de demain entre Mayence (15e) et Düsseldorf (16e), deux de ses concurrents directs.

VfL Wolfsburg - RB Leipzig

Au cours d'un match équilibré, les deux équipes ont mis du temps avant de prendre l'ascendant l'une sur l'autre. Si les hommes de Juian Nagelsmann ont largement eu la possession du ballon, les Loups leurs ont tenu tête jusqu'au bout, se montrant même plus dangeraux face au but. Finalement, les pensionnaires de la Red Bull Arena n'ont pu obtenur mieux qu'un score nul et vierge (0-0). Un résultat qui ne les arrange pas du tout au classement, puisqu'ils ne comptent respectivement que deux et quatre points d'avance sur le Borussia Dortmund et le Borussia Monchenglad'bach, qui s'affrontent dans quelques heures.

Bayern Leverkusen - Eintracht Francfort

Largement dominateur, le Bayer n'a pas eu de mal à s'imposer face à Francfort, douzième au classement et mal en point cette saison en championnat. Ainsi, le club de la Ruhr s'imposait 4 à 0 face à son adversaire du jour, grâce notamment à sa jeune pépite brésilienne de 19 ans, Paulinho, auteur d'un doublé et d'une passe décisive.

Paulinho is the first Leverkusen player to be directly involved in three goals in a Bundesliga game this season.



Two goals and one assist for the 19-year-old. 🌟 pic.twitter.com/3CuxYBeVD9 — Squawka Football (@Squawka) March 7, 2020

Hertha Berlin - Werder Brême

Auteurs d'une excellente entame de match, les Vert et Blanc sont parvenus à inscrire deux buts en 5 minutes par l'intermédiaire de Johannes Eggestein (3e) puis Davy Klaassen (6e). Néanmoins, rattrapés par ses problèmes défensifs (pire défense du championnat avec 55 buts encaissés), le Werder a finalement laissé filer trois points en voyant le club de la capital revenir à sa hauteur grâce à des réalisations de Niklas Stark et Matheus Cunha (2-2). A noter que les deux joueurs belges, Boyata (blessé) et Lukebakio (banc), n'ont pas pris part à la rencontre.

Schalke 04 - Hoffenheim

Si les deux formations n'étaient pas particulièrement mal placées aux classement avant cette rencontre, elles restaient sur des dynamiques négatives. En effet, Schalke (où Benito Raman était titulaire ce samedi) n'avait plus gagné depuis 5 rencontres en championnat (3 défaites, 2 nuls) tandis que Hoffenheim avait subi 3 défaites sur ses 4 derniers matchs. Au final, aucune des deux équipes n'est parvenu à l'emporter, restant dos à dos au coup de sifflet final (1-1). Un résultat qui ne leur permet donc pas d'enclencher une nouvelle dynamique positive.

Fribourg - Union Berlin

Avec seulement six points d'écarts, les deux équipes, proches au classement, ont donné lieu à une rencontre équilibrée. Cependant, au bout du compte, c'est Fribourg, équipe surprise du début de saison, qui est parvenu à s'imposer sur le score de 3 buts à 1 grâce à des buts de Sallai (35e), Günter (55e) et Koch (82e).