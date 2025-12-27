"Je voulais aller à l'Union" : ce talent a recalé l'Italie et l'Allemagne pour le projet bruxellois

Séduit par le projet bruxellois, Marc Giger explique pourquoi il a choisi l'Union malgré d'autres offres en Europe.

Arrivé en plein hiver, presque discrètement, Marc Giger a posé ses valises à l’Union Saint-Gilloise. Le jeune Suisse de 20 ans a quitté Schaffhausen en janvier 2025, pour un transfert estimé à 350 000 euros. Un pari pour le club et pour lui. Il évoluait en deuxième division dans son pays.

Giger ne joue pas beaucoup cette saison et doit souvent se contenter de montées au jeu. Malgré ce temps de jeu limité, il a pris part à treize matchs de championnat. L’ailier suisse a inscrit trois buts et délivré une passe décisive.

Dans une interview accordée au journal Le Soir, Giger a raconté comment tout a commencé pour lui. "J’étais en vacances au Mexique lorsque mon agent m’a appelé. Il m’a dit que l’Union voulait faire un meeting avec moi en vidéoconférence. La réunion a duré près d’une heure. Moi, j’écoutais avec grande attention." raconte-t-il.

L'Union a eu les bons mots

Les dirigeants ont été honnêtes avec lui sur le travail qui l'attendait. "Ils m’ont montré le plan qu’ils avaient. Ils m’ont donné en exemple les trajectoires de Victor Boniface et Deniz Undav. C’était un planning compliqué, avec beaucoup d’entraînements. Et surtout, qui demandait beaucoup de patience. Mais j’ai été convaincu."



Après cet échange, il avait fait son choix. "J'ai directement dit à mon agent que je voulais aller à l’Union. Et ce même si je suscitais également de l’intérêt en Italie, Allemagne et Suède."