"Je suis son plus grand fan" : l'entraîneur d'un grand club sous le charme d'un joueur du Club de Bruges

Le Club de Bruges risque de perdre Aleksandar Stankovic. L'Inter dispose d'une option de rachat et le joueur rêve de rejouer à San Siro.

Le Club de Bruges ne pourra probablement pas garder très longtemps Aleksandar Stankovic. Le milieu de terrain a été recruté l’été dernier en provenance de l’Inter Milan, qui dispose d’une option de rachat.

Si des clubs de Premier League et de Bundesliga s'intéressent à lui, l'Inter garde l'avantage grâce à cette clause. En plus, Stankovic a dit qu’il aimerait rejouer un jour à San Siro.

Chivu suit Stankovic "avec intérêt"

Lors de sa dernière conférence de presse, l'entraîneur de l'Inter (et ancien joueur), Cristian Chivu, a évoqué le cas de Stankovic. "Je suis vraiment ravi pour lui. Je suis son plus grand fan, après son père. Je le connais depuis qu'il est tout petit ; j'ai eu la chance de l'entraîner et de lui transmettre les valeurs du football."

"C'est un garçon intelligent qui sait ce qu'il veut pour son avenir. Nous suivons son évolution avec intérêt et même avec admiration. C'est un pur produit de notre club, un vrai "Interista". Ses performances attirent toute notre attention", a conclu Chivu.

Stankovic s’est encore distingué vendredi après-midi lors du choc contre Genk. Il a marqué le but du 3-4 contre son ancien coach Nicky Hayen.