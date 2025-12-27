De la D1B à la Premier League... en 8 mois ? "Il est très courtisé"

Sven Vandenbroeck ne le cache pas : Tochukwu Nnadi est particulièrement suivi à l'étranger. Le garder sera compliqué, mais le T1 de Zulte Waregem espère en tout cas que chaque départ sera compensé.

En janvier, tous les clubs de la Jupiler Pro League tenteront d’ajuster leur effectif avant la fin de la saison. L’objectif premier sera de se renforcer, tout en se séparant parfois de certains éléments indésirables.

L’autre clé du mercato sera également de parvenir à conserver ses joueurs les plus importants, susceptibles d’être courtisés par l’étranger. Cela concerne évidemment les candidats au top 6… mais pas seulement.

Zulte Waregem, par exemple, ne conservera pas facilement Tochukwu Nnadi. Parti à la Coupe d’Afrique des Nations avec le Nigeria, le milieu de terrain de 22 ans est déjà suivi par West Ham, en Premier League, alors qu'il évoluait encore en D1B avec l'Essevee la saison dernière.

Zulte va essayer de garder Tochukwu Nnadi, même si ce sera compliqué

Et selon les propos de son entraîneur, Sven Vandenbroeck, en conférence de presse, les Hammers ne sont pas les seuls à suivre le joueur de l’Essevee. "Nnadi est très courtisé, mais j’ai demandé au club de faire le maximum pour le garder", a-t-il déclaré, cité par Het Nieuwsblad.

Lire aussi… Dominé, l'Antwerp renverse Zulte et rejoint le Standard : le gardien Nozawa lourdement blessé›

Le T1 de Zulte Waregem sait toutefois que la tâche s’annonce compliquée, mais il espère en tout cas que chaque départ sera compensé afin de ne pas perdre en qualité d’effectif. "Nous devrons numériquement remplacer tous les joueurs qui partiront, c’est certain", a-t-il assuré.